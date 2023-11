Blinken busca unidad del G7 sobre desafíos globales durante visita a Japón

Blinken se reunió el martes con el primer ministro japonés, Kishida Fumio, a quien agradeció por su liderazgo «al guiar al G7 este año frente a desafíos globales sin precedentes», según dijo en comunicación escrita Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.

Al iniciar dos días de conversaciones en Japón con sus homólogos del G7. Blinken dijo que era de vital importancia que el grupo mostrara unidad, como lo ha hecho sobre la guerra de Rusia en Ucrania y otros temas importantes, y evitar que se profundicen las diferencias existentes sobre Gaza.

“Este también es un momento muy importante para que el G7 se reúna frente a esta crisis y hable, como lo hacemos nosotros, con una sola voz clara”, dijo Blinken a la ministra de Asuntos Exteriores japonesa, Yoko Kamikawa, poco después de conversar con el primer ministro.

El devastador conflicto de un mes en Gaza y los esfuerzos para aliviar los terribles impactos humanitarios de la respuesta de Israel al mortal ataque de Hamás del 7 de octubre serán los principales temas de la reunión.

En agenda también estarán la guerra entre Rusia y Ucrania, y los temores de que Corea del Norte pueda estar preparando una nueva prueba nuclear y las preocupaciones sobre la creciente asertividad global de China.

En Tokio, Blinken y los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Japón e Italia buscarán puntos en común, en parte para evitar que la guerra de Gaza desestabilice aún más la ya inestable seguridad en el Medio Oriente en general y tratarán de mantener las posiciones existentes en otros asuntos.

Al inicio del encuentro, un consenso sobre Gaza parecía estar construyéndose, ya que al menos cuatro de los miembros del G7 hicieron declaraciones a favor de una postura común fuerte.

Kishida dijo que «la unidad del G7 es necesaria más que nunca con la situación en Israel y Palestina, la situación en Ucrania y los desafíos en la región del Indo-Pacífico», dijo su oficina en un comunicado.

“Tienen nuestro máximo apoyo”, le dijo Kamikawa a Blinken.

La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dijo que “como países del G7, estamos dejando claro que Israel tiene el derecho y el deber de proteger a su población y a su gente en el marco del derecho internacional”.

El secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, James Cleverly, dijo a un grupo selecto de periodistas, entre ellos The Associated Press, que su gobierno sólo apoya una “pausa humanitaria” en un momento y una ubicación geográfica específicos, y no un alto el fuego más amplio.

Los esfuerzos de Blinken incluyen presionar para ampliar significativamente la cantidad de ayuda humanitaria que se envía a Gaza, lograr que Israel acepte «pausas» en su operación militar para permitir que esa asistencia entre y más civiles salgan, y comenzar a planificar una gobernanza posconflicto.

Lograr el acuerdo de los miembros del G7, ninguno de los cuales tiene frontera con el conflicto ni está directamente involucrado en él, puede ser un desafío un poco menos abrumador para Blinken.

Sin embargo, han surgido algunas pequeñas grietas en Gaza, lo que ha inflamado a la opinión pública internacional. Las democracias no son inmunes a las intensas pasiones que se han manifestado en manifestaciones masivas pro-palestinas y anti-israelíes en las capitales del G7 y en otros lugares.

El mes pasado en el Consejo de Seguridad de la ONU, Francia votó a favor de una resolución que pedía una tregua humanitaria en Gaza que fue vetada por Estados Unidos porque no iba lo suficientemente lejos en la condena del ataque de Hamás contra Israel, que desató la guerra. Gran Bretaña se abstuvo en esa votación.

Varios días después, en la Asamblea General de la ONU, fracasó una resolución no vinculante entre Estados Unidos y Canadá que habría condenado a Hamas, mientras que una resolución separada que pedía un alto el fuego inmediato fue aprobada por abrumadora mayoría. Estados Unidos votó en contra de la segunda resolución mientras que Francia votó a favor. Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Italia y Japón se abstuvieron.

Blinken llegó a Tokio procedente de Turquía, la última escala de su torbellino de cuatro días por el Medio Oriente que comenzó con visitas a Israel, Jordania, Cisjordania, Chipre e Irak. Desde Japón viajará a Corea del Sur y luego a la India.

[Con información de The Associated Press]