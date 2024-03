Biden se lanza a la caza del voto latino con una campaña centrada en “los temas que más les importan”

“El presidente Biden ha pasado su tiempo en el cargo luchando por los latinos y cumpliendo con los temas que más les importan a ellos y a sus familias”, dijo la directora de la campaña Biden-Harris 2024, Julie Chávez Rodríguez, citada en el comunicado de campaña.

Tanto Biden como el republicano Trump atrajeron las fuerzas necesarias hace pocos días para hacerse con las nominaciones por sus respectivos partidos.

Si bien Trump y Biden ya tienen los delegados para ser los nominados, sus posiciones como candidato republicano y demócrata, respectivamente, en las elecciones de noviembre no serán oficiales hasta que cada partido celebre su convención. Los republicanos tienen su convención fijada para julio, seguida por la de los demócratas, en agosto.

Para arrastrar consigo el voto latino, la campaña demócrata está apelando a la promesa de dejar en 35 dólares la insulina, garantizar el derecho de las mujeres al aborto y que los médicos no sean enjuiciados por interrumpir un embarazo.

Sin embargo, el equipo electoral de su rival republicano no se ha quedado de brazos cruzados.

“Los votantes hispanos no están comprando lo que Joe Biden les está vendiendo. Los últimos tres años han dejado a los hispanoamericanos más pobres”, dijo el vocero de campaña de Trump, Alex Pfeiffer, quien se ocupa de mantener andando la maquinaria de grupo Make America Great Again Inc.

Se espera que Biden hable hoy desde Las Vegas, Nevada, en un discurso en el que abordará la reducción de costos para las familias en medio de la actual inflación económica.