Biden en Francia, una visita que pone el foco en los conflictos armados del pasado y del futuro

Biden se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y con veteranos estadounidenses supervivientes de la invasión de la playa de Normandía en 1944, dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan.

Biden utilizará los eventos, para “hablar, en el contexto de la guerra en Europa hoy, los sacrificios que esos héroes y veteranos hicieron hace 80 años y cómo es nuestra obligación continuar su misión de luchar por la libertad”.

Sullivan, quien habló con los periodistas a bordo del avión presidencial camino a París, dijo que Biden también pronunciará un discurso el viernes en Normandía que cubrirá “la lucha existencial entre dictadura y libertad”, frente al acantilado de 30 metros de altura que una unidad de rangers tuvo que escalar bajo el fuego enemigo para ganar la batalla que finalmente condujo a la liberación de Francia y, a la postre, la desaparición de la Alemania nazi.

“Y hablará sobre los peligros del aislacionismo y cómo, si nos doblegamos ante los dictadores, no logramos enfrentarlos, seguirán adelante y, en última instancia, Estados Unidos y el mundo pagarán un precio mayor”, dijo.

Biden también asistirá a una visita de Estado organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, además de conversaciones cara a cara con el presidente Zelenskyy, quien ha sido invitado a las sombrías ceremonias que conmemoran esta batalla decisiva que condujo al fin de la Segunda Guerra Mundial.

Los presidentes estadounidenses han hecho regularmente el viaje para celebrar este importante aniversario… Biden no es una excepción.

“El presidente tiene muchas ganas de ir a Normandía durante los próximos dos días de esta semana para conmemorar el servicio y el sacrificio, la valentía de los soldados, tanto aliados como estadounidenses, que lucharon en el Día D en esa invasión, llevó a cabo la Operación Overlord y realmente significó a través de ella, el comienzo del fin de la Alemania nazi y el comienzo de algo aún más impactante, y ese es este orden internacional basado en reglas que todos seguimos disfrutando hoy”, explicó John Kirby, asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, respondiendo a una pregunta de la en la Casa Blanca.

Aquí, dicen los analistas, la historia ofrece lecciones.

“Los desembarcos del Día D fueron la declaración militar de los aliados occidentales de que los regímenes autoritarios no podían cambiar las fronteras por la fuerza”, dijo Mark Cancian, coronel retirado de la Infantería de Marina y asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

“Que los países no podían simplemente ser invadidos, y que los regímenes autoritarios del tipo que constituyó la Alemania nazi -particularmente con su terrible opresión de los pueblos subyugados, particularmente los judíos- no eran aceptables y no sólo no eran aceptables, sino que serían destruidos”.

Analistas consultados por la sostienen que los objetivos de Biden en Ucrania se verán eclipsados por su apoyo cada vez más impopular a otro conflicto.

“Aunque obviamente Ucrania es la principal prioridad para los europeos, están viendo cómo la política de la administración Biden sobre Gaza está socavando la seguridad europea de dos maneras diferentes”, dijo Trita Parsi, vicepresidenta ejecutiva del Instituto Quincy.

“En primer lugar, realmente está destruyendo la credibilidad occidental en la comunidad internacional en general y en el Sur Global; cualquier conversación sobre el orden internacional basado en reglas en este momento será objeto de risa, dado lo que ha hecho la administración Biden”, afirmó.

Este viaje a Francia, un aliado cercano, se produce al comienzo de seis semanas de participación de alto nivel de Estados Unidos en cumbres de alto riesgo, incluida una cumbre de paz sobre Ucrania, otra de líderes del Grupo de los Siete, o G7, los principales países industrializados y una más de los miembros de la OTAN.

La VOA preguntó a Sullivan qué podría significar este conjunto de eventos diplomáticos para la paz en Europa y poco más allá.

“Creo que debemos enviar un mensaje claro a [el presidente ruso Vladimir] Putin de que no puede sobrevivir a nosotros y que no puede dividirnos”, respondió. “Y hemos sido muy buenos manteniendo la línea en esos dos mensajes… esta será una gran oportunidad en las próximas semanas no solo para poner un punto al final de esa oración, sino también un signo de exclamación”.

[La periodista de VOA, Patsy Widakuswara, contribuyó desde la Casa Blancaa este reporte]