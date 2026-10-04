Aventaja Flávio Bolsonaro a Lula y Brasil se encamina a segunda vuelta presidencial

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Con más del 90% de las mesas escrutadas, Bolsonaro rondaba 48% y Lula 44%; ninguno alcanzaba la mayoría necesaria para definir la elección.

Brasilia, Brasil (ADN/Staff) – Flávio Bolsonaro mantenía ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con más del 90% del escrutinio de la elección presidencial de Brasil, resultado que encaminaba a ambos candidatos a disputar una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

De acuerdo con el conteo reportado durante la noche electoral, Bolsonaro concentraba poco más del 48% de los votos válidos, mientras Lula se ubicaba alrededor del 44%, una diferencia cercana a cuatro puntos porcentuales.

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El sistema electoral brasileño establece que un candidato necesita superar el 50% de los votos válidos para ganar la Presidencia en primera vuelta. Al mantenerse ambos contendientes por debajo de ese umbral, el escenario derivó en una nueva elección entre los dos primeros lugares.

La distancia entre ambos se redujo conforme avanzó el escrutinio. Bolsonaro llegó a colocarse por encima del 50% durante las primeras etapas del conteo, mientras Lula incrementó gradualmente su porcentaje con la incorporación de resultados de regiones donde el Partido de los Trabajadores mantiene mayor fortaleza electoral.

Otros candidatos permanecían por debajo del 3% individualmente, entre ellos Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiado, por lo que sus electores adquirirán relevancia en la disputa de segunda vuelta.

La jornada también renovó gubernaturas, las 513 posiciones de la Cámara de Diputados, dos terceras partes del Senado y los congresos estatales. El Partido Liberal, fuerza de Bolsonaro, registraba avances importantes en la elección legislativa, particularmente en el Senado.

Entre los resultados estatales destacados, Sergio Moro se encaminó a ganar la gubernatura de Paraná, mientras Tarcísio de Freitas mantenía una amplia ventaja para reelegirse en São Paulo.

Michelle Bolsonaro también obtuvo un escaño en el Senado por el Distrito Federal, donde figuró entre las candidaturas con mayor número de votos.

La segunda vuelta presidencial quedó programada para el 25 de octubre, cuando Bolsonaro y Lula volverán a enfrentarse directamente por la Presidencia de Brasil, después de una primera ronda en la que ninguno logró alcanzar la mayoría absoluta.