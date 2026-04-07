Amenaza Trump con ataques a Irán si no reabre el estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos lanza ultimátum y advierte sobre consecuencias de gran escala.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con ejecutar ataques de gran escala contra Irán si su gobierno no accede a reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

Durante un mensaje difundido en su red social, el mandatario advirtió sobre posibles consecuencias de alto impacto en caso de no cumplirse sus condiciones.

“Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”.

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El ultimátum establece como plazo límite la medianoche (hora GMT), en un contexto de creciente tensión entre ambas naciones por temas energéticos, militares y nucleares.

Trump ha señalado que Estados Unidos podría bombardear infraestructura clave en Irán, incluyendo puentes, centrales eléctricas y otros puntos estratégicos, como parte de una posible escalada militar.

El mandatario también condicionó la desactivación de estas acciones a un acuerdo que incluya, entre otros puntos, la renuncia de Irán al desarrollo de armas nucleares, sin detallar otros términos específicos.

“47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin”.

Las declaraciones se producen en un escenario internacional marcado por la volatilidad en Medio Oriente, donde el control del estrecho de Ormuz resulta clave para el flujo global de petróleo.

El endurecimiento del discurso estadounidense eleva la presión geopolítica y abre la posibilidad de una confrontación directa, con implicaciones económicas y de seguridad a nivel global.

Hasta el momento, autoridades iraníes no han emitido una postura oficial en respuesta al ultimátum, mientras la comunidad internacional mantiene atención sobre el posible desarrollo de los acontecimientos.

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