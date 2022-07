2 de cada 3 estadounidenses favorecen límites de mandato para jueces de la Corte Suprema

La corte, que ahora está en el receso de verano, volverá a escuchar casos en octubre con una confianza disminuida entre los estadounidenses.

Estados Unidos (VOA) – Alrededor de 2 de cada 3 estadounidenses dicen que están a favor de límites de mandato o una edad de jubilación obligatoria para los jueces de la Corte Suprema, según una nueva encuesta que encuentra un fuerte aumento en el porcentaje de estadounidenses que dicen que «apenas» tienen confianza en la corte.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encuentra que el 67% de los estadounidenses apoya una propuesta para establecer una cantidad específica de años que los jueces sirven en lugar de cadenas perpetuas, incluido el 82% de los demócratas y el 57% de los republicanos. Las opiniones son similares sobre el requisito de que los jueces se retiren a una edad específica.

La encuesta se realizó pocas semanas después de que el tribunal superior emitiera fallos de alto perfil que incluían la eliminación de las protecciones constitucionales de las mujeres para el aborto y la ampliación de los derechos de portación de armas. El sondeo también muestra que más estadounidenses desaprueban que aprueban la decisión del tribunal sobre el aborto, con poco más de la mitad diciendo que la decisión los hizo sentir “enojados” o “tristes”.

La corte, que ahora está en el receso de verano, volverá a escuchar casos en octubre con una confianza disminuida entre los estadounidenses. Ahora, el 43% dice que apenas tiene confianza en la corte, frente al 27% hace tres meses.

Inez Parker, de Currie, Carolina del Norte, dijo que está entre los que están fuertemente a favor de los límites en el servicio de los jueces. “Creo que algunas de esas personas han estado allí demasiado tiempo. No tienen nuevas ideas. Cuando llegas a cierta edad y todo, te pones a tu manera como yo me pongo a mi manera”, dijo el demócrata de 84 años.

La Constitución otorga a los jueces federales, incluidos los jueces de la Corte Suprema, la tenencia vitalicia, pero recientemente ha habido llamados a cambiar. Una comisión encargada por el presidente Joe Biden de examinar posibles cambios en la Corte Suprema estudió los límites de mandato, entre otros temas. La comisión terminó su trabajo el año pasado y sus miembros finalmente se dividieron sobre si creían que el Congreso tiene el poder de aprobar una ley que cree el equivalente a los límites de mandato.

Phil Boller, de 90 años, de LaFollette, Tennessee, dijo que no se opone totalmente a establecer un límite en los años de servicio de los jueces. El republicano que trabajó en la radiodifusión y luego fue dueño de su propio negocio de cuidado del césped dijo que “básicamente ha funcionado de la forma en que ha ido y no veo ninguna razón para cambiar eso”.

El miembro de mayor edad de la corte actual es el juez Clarence Thomas, de 74 años, seguido por el juez Samuel Alito, de 72. Pero los jueces recientes han servido hasta los 80 años. La jueza Ruth Bader Ginsburg sirvió hasta su muerte en 2020 a los 87 años. El juez Anthony Kennedy se retiró en 2018 a los 81 años. Y el juez Stephen Breyer acaba de jubilarse a los 83 años.

Ginsburg sirvió durante 27 años, Kennedy 30 años y Breyer casi 28 años.

Cuatro nuevos miembros se han incorporado a la corte en los últimos cinco años, reduciendo la edad promedio de los miembros de la corte. Tres jueces tienen más de 60 años: el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, de 67 años, y las juezas Sonia Sotomayor, de 68, y Elena Kagan, de 62. Los jueces restantes tienen más de 50 años. Neil Gorsuch tiene 54 años, Brett Kavanaugh 57, Amy Coney Barrett 50 y Ketanji Brown Jackson 51.

[Con información de The Associated Press]