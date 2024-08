Ya no habrá mano de la presidenta; Claudia Sheinbaum sobre Reforma Judicial

Publicidad - LB2 -

’’A diferencia del pasado (…) la Presidenta ya no va a tener mano en nombrar a sus ministros’’, aseguró sobre la lección de ministros, jueces y magistrados propuesta en la Reforma al Poder Judicial

Ciudad de México .- La Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que la elección de jueces, magistrados y ministros, —que propone la Reforma al Poder Judicial—, será un proceso transparente que a través de una convocatoria abierta garantizará que quienes hagan cumplir las leyes cuenten con perfiles experimentados y con mayor autonomía.

’’A diferencia del pasado o de ahora, en donde el Presidente tiene mano en nombrar a sus ministros, ahora no. Ya la Presidenta ya no va a tener mano en nombrar a sus ministros, es un proceso muy transparente de revisión de currículums, de revisión de razones por las cuales alguien quiere ser ministro o magistrado o juez y a partir de ahí, de los finalistas, todavía hay un proceso adicional, para evitar que sea un dedazo de los amigos, conocidos de la Presidenta’’.

Puntualizó que contrario a que los argumentos en contra, en el proyecto de dictamen de la Reforma al Poder Judicial, se incluyen aspectos de los diálogos que se establecieron en el Congreso, por ejemplo, lo que señala el Artículo 96 para la elección libre de ministros, magistrados y jueces.

’’Ya no es que la Presidenta decide quiénes son sus conocidos o quien yo consideraría que serían los mejores perfiles, sino es a convocatoria abierta. Esto es muy importante porque parte de nuestros adversarios que han estado diciendo que ´se va a perder autonomía en el Poder Judicial´, que ´la Presidenta va a nombrar, ella, a todos los que vienen´. No. Así es ahora, porque ahora, el Ejecutivo manda una terna al Senado; si el Senado no decide, por la mayoría calificada, ¿quién nombra? El Presidente o la Presidenta’, explicó.

Ante medios de comunicación, puntualizó la propuesta de modificación al Artículo 96 de la Constitución, que define el procedimiento de elección de los miembros del Poder Judicial:

‘’Cada Poder integrará un Comité de Evaluación por cada Poder conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica’’.

*’’Los Comités de Evaluación integrarán un listado de las diez personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito. Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública’’, leyó.

Al respecto, la Presidenta electa celebró que los perfiles que entrarán en la contienda para ocupar algún cargo dentro del Poder Judicial contarán con la experiencia y la trayectoria para ejercer sus funciones como procuradores de justicia.

’’Han estado diciendo que no se tomaron en cuenta las opiniones de los foros, claro que se tomaron en cuenta y además pues tiene más autonomía, imagínense un Ministro, una Ministra que entra por un procedimiento así y que además pasa por un proceso de elección popular, entonces es mucho más abierto el proceso y tiene lógica, y tiene sentido y tiene fundamento’’, expuso.

Puntualizó que, esta selección al realizarse de la mano del pueblo de México, se convierte en un proceso nunca antes visto que busca transparentar y democratizar cada uno de los poderes de gobierno.

’’Es un proceso muy completo, novedoso, pero no tiene nada que ver con esta idea que están diciendo de que ahora van a ser más afines a la Presidenta. No, se distribuyen las responsabilidades y la responsabilidad principal es a la hora de la elección popular y es falso eso de que cualquier persona, no, va a haber un Comité de Selección y es importante lo de las cartas de recomendación (…) Es una propuesta completa, que garantiza autonomía y también garantiza que llegan personas de buena fama pública y que sean buenos en lo van a realizar’’, aseveró.

En conferencia de prensa, la Presidenta electa también informó que de acuerdo con las bases publicadas, el día de ayer 21 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) será en los próximos días cuando se instale de manera formal la Mesa de Coordinación para la Transición, entre el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el que ella encabezará, la cual estará a cargo de la actual y próxima secretaria de Gobiernación, así como por personas servidoras públicas titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en funciones.

’’Probablemente, quizá el lunes o antes se instala ya formalmente en la mesa entre Luisa María Alcalde y Rosa Icela Rodríguez. Y a partir de ahí, ya se determinan los calendarios y todo el procedimiento normal que ocurre cuando hay transición entre Gobierno. Entonces, esto es muy importante que se conozca, que se sepa, porque ya pues inicia todo este proceso formal, aunque ya ha habido de manera no formal: pláticas, información, etcétera; ya inicia el periodo formal de la transición durante todo el mes, finales de agosto y todo el mes de septiembre para el 1o. de octubre’’, aseveró.

