Vamos a seguir con obras que representen la justicia social: Claudia Sheinbaum

“Es una obra que tiene un trasfondo; no solamente une zonas de Chiapas, sino que es una obra que representa justicia social”, aseveró Claudia Sheinbaum en la inauguración del Puente de la Concordia.

La Concordia, Chiapas .- Obras apegadas al Humanismo Mexicano y que representen la justicia social son parte de los proyectos que continuará el gobierno en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, aseguró la virtual Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la inauguración del Puente de la Concordia, en el estado de Chiapas, a la que acompañó al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me va a tocar encabezar el gobierno a partir del 1o. de octubre. Agradecerles el apoyo que recibimos aquí en Chiapas; decirles que no los voy a defraudar, que no voy a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México, que vamos a seguir trabajando con ustedes, vamos a mantener los programas sociales; nuevos programas sociales de apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, de apoyo a los niños y niñas que van a escuela pública, y de obras que sigan representando esta esencia del Humanismo Mexicano, que es la justicia social”, expresó la próxima Presidenta.

Señaló que el puente de La Concordia, inaugurado junto con el Presidente López Obrador, además de ser una obra que va a conectar varios puntos de Chiapas, también representa igualdad para sus habitantes.

“Esta obra representa también eso, es una obra que tiene un trasfondo, no solamente une zonas de Chiapas, sino que es una obra que representa justicia social y en realidad, estas obras lo que generan es igualdad y tienen la esencia de lo que es el Humanismo Mexicano y la Cuarta Transformación”, agregó.

Explicó que, en gobiernos anteriores, las obras se hacían con base en un estudio de costo-beneficio que, aunque se siguen haciendo estos análisis, no determinan que una obra llegue o no a una zona pobre y alejada en el país.

“En el pasado se hacían análisis, que todavía se hacen, pero no por ello definen, se llamaban de costo-beneficio. Entonces, las obras de cada gobierno dependían de cuánto costaban y a cuántas personas beneficiaba, si era un lugar apartado, entonces no se hacía la obra; si era un lugar con pobreza, no se hacía la obra, porque resulta que a lo mejor no beneficiaba a personas que no vivían en una zona rural. Si hubiera sido así, no se hubieran hecho las obras con justicia social que se han hecho para los pueblos originarios como el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en el norte del país”, señaló.

Finalmente, reconoció el trabajo realizado por el Presidente López Obrador y agradeció su generosidad en este proceso de transición histórico, de cara al pueblo y que sientan las bases para dar continuidad al proyecto de nación de la 4T.

Por su parte, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo satisfecho por el trabajo realizado y afirmó que el triunfo de Claudia Sheinbaum el pasado 02 de junio fue lo mejor que le pudo haber pasado al país.

”Queda en buenas manos el gobierno, el relevo queda en manos de Claudia Sheinbaum, que es excepcional, lo mejor que podía pasarle a nuestro país y ya aquí se ha dicho, pero es preparada (…) Pero, además, con experiencia, ya fue Jefa de Gobierno en la Ciudad de México. Lo más importante es que es una mujer con convicciones, de buen corazón, muy humana y honesta, es incorruptible”, manifestó.

Al evento también acudieron el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara; y el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Felipe Verdugo López.

