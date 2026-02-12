Sheinbaum afirma que 40 horas responden a demanda histórica de trabajadores

Publicidad - LB2 -

La presidenta asegura que la reducción no afectará salarios y cumple una exigencia laboral de larga data

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la aprobación de la jornada laboral de 40 horas responde a una demanda histórica de los trabajadores mexicanos y subrayó que la medida no implicará reducción salarial.

En un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria señaló que, aunque existen planteamientos para avanzar eventualmente hacia dos días de descanso por cada cinco laborados, la exigencia central del movimiento obrero ha sido la disminución de la jornada semanal.

“La demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas y estamos cumpliendo”, afirmó.

- Publicidad - HP1

Sheinbaum destacó que la reforma garantiza que el ingreso se mantenga intacto, al precisar que la reducción del tiempo laboral no será “a costa del salario”.

“No es que haya 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario, pero la reducción de los tiempos de trabajo”, puntualizó.

La titular del Ejecutivo añadió que la medida permitirá mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras sin afectar sus ingresos y aseguró que la reforma también contempla mecanismos para que continúe el aumento salarial.

El debate sobre la implementación del esquema 5×2 —cinco días de trabajo por dos de descanso— ha sido impulsado por legisladores de oposición, quienes argumentan que el dictamen aprobado no garantiza explícitamente el segundo día de descanso obligatorio.

No obstante, el gobierno federal ha reiterado que la prioridad fue cumplir con la reducción a 40 horas semanales, una exigencia planteada desde hace décadas por organizaciones laborales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.