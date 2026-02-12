Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 12, 2026 | 17:19
InicioMéxico

Sheinbaum afirma que 40 horas responden a demanda histórica de trabajadores

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La presidenta asegura que la reducción no afectará salarios y cumple una exigencia laboral de larga data

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la aprobación de la jornada laboral de 40 horas responde a una demanda histórica de los trabajadores mexicanos y subrayó que la medida no implicará reducción salarial.

En un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria señaló que, aunque existen planteamientos para avanzar eventualmente hacia dos días de descanso por cada cinco laborados, la exigencia central del movimiento obrero ha sido la disminución de la jornada semanal.

“La demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas y estamos cumpliendo”, afirmó.

- Publicidad - HP1

Sheinbaum destacó que la reforma garantiza que el ingreso se mantenga intacto, al precisar que la reducción del tiempo laboral no será “a costa del salario”.

“No es que haya 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario, pero la reducción de los tiempos de trabajo”, puntualizó.

La titular del Ejecutivo añadió que la medida permitirá mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras sin afectar sus ingresos y aseguró que la reforma también contempla mecanismos para que continúe el aumento salarial.

El debate sobre la implementación del esquema 5×2 —cinco días de trabajo por dos de descanso— ha sido impulsado por legisladores de oposición, quienes argumentan que el dictamen aprobado no garantiza explícitamente el segundo día de descanso obligatorio.

No obstante, el gobierno federal ha reiterado que la prioridad fue cumplir con la reducción a 40 horas semanales, una exigencia planteada desde hace décadas por organizaciones laborales.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

En la Salud

CPVID-19: 373 nuevos contagios en estado de Chihuahua

En total son 37 mil 772 los contagios registrados en la entidad, dio a...
Estado

Critica José Luis Villalobos reformas de Morena por afectar la democracia

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Villalobos García, ha expresado...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.