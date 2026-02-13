Señalan a “Los Gavitos” por asesinato de 10 mineros en Concordia

Publicidad - LB2 -

Informe de inteligencia vincula el multihomicidio a disputa por extorsión contra empresa canadiense.

Concordia, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – Un informe de inteligencia militar atribuye a un grupo identificado como “Los Gavitos”, vinculado a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, el levantón y asesinato de 10 trabajadores del proyecto minero Pánuco, en el municipio de Concordia.

De acuerdo con el documento, los mineros habrían sido privados de la libertad la mañana del 23 de enero en el fraccionamiento La Clementina, ubicado a pocas cuadras de la presidencia municipal. Posteriormente, sus captores habrían intentado negociar con directivos de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., exigiendo el pago de 10 millones de pesos por cada trabajador o la entrega del 50 por ciento de la explotación de la mina.

Según la versión contenida en el reporte, la negativa de la empresa a aceptar las condiciones derivó en la ejecución de los empleados, presuntamente con disparos en la cabeza. También se menciona que previamente existía un acuerdo para el pago mensual de derecho de piso, el cual habría sido incrementado ante la disputa interna entre grupos delictivos en la entidad.

El informe identifica como líder del grupo a Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, quien, tras la muerte de Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, habría asumido el control de las operaciones en el sur de Sinaloa. Junto a él operaría su hermano José Nicolás Martínez Larios, conocido como “El Gavito” o “El 80”, además de otros integrantes señalados en documentos de inteligencia desde 2020.

La organización, según el reporte, mantiene presencia en municipios como Mazatlán, Escuinapa y El Rosario, y habría extendido esquemas de extorsión a otras concesiones mineras en la región. El contexto, añade el documento, estaría relacionado con el conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa, lo que habría incrementado prácticas como el secuestro y el cobro de piso para financiar la confrontación.

Hasta el momento, cinco de los cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares, mientras continúan las labores periciales en la zona conocida como El Verde, donde se han localizado fosas clandestinas. Las autoridades federales y estatales no han emitido un posicionamiento público detallado sobre la identidad de los presuntos responsables.

Vizsla Silver Corp. opera el proyecto Pánuco en Sinaloa desde 2019. En abril de 2025 anunció una suspensión temporal de actividades por motivos de seguridad, aunque posteriormente reanudó operaciones con miras a iniciar producción comercial en 2026, tras avanzar en programas de exploración y estudios de factibilidad.

