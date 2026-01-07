Revela Sheinbaum que Trump le ha solicitado intervención militar en México

Publicidad - LB2 -

La presidenta afirma que ha rechazado la propuesta y sostiene que la soberanía nacional no es negociable.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el mandatario estadounidense Donald Trump le ha planteado en repetidas ocasiones la posibilidad de que fuerzas militares de Estados Unidos ingresen a México para combatir al narcotráfico, una propuesta que, aseguró, ha sido rechazada de manera categórica.

Durante una declaración pública, la jefa del Ejecutivo federal explicó que el planteamiento surgió en el contexto de llamadas telefónicas entre ambos mandatarios, en las que Trump ofreció apoyo directo del Ejército estadounidense como parte de la cooperación en materia de seguridad.

“Les propongo que entre el Ejército de los Estados Unidos a ayudarles, y la respuesta fue que no”, afirmó Sheinbaum al referirse a una de esas conversaciones.

La presidenta precisó que la postura del gobierno mexicano ha sido consistente, al sostener que el territorio nacional es inviolable y que cualquier estrategia de seguridad debe respetar plenamente la soberanía del país, conforme a los principios constitucionales y de política exterior.

Sheinbaum subrayó que fue electa para gobernar y proteger a México, no solo en el ámbito de la seguridad, sino también para impulsar el desarrollo y dar continuidad al proyecto de transformación nacional, bajo lineamientos claramente definidos frente a Estados Unidos.

En ese sentido, reiteró que todas las veces que se ha planteado una intervención directa de fuerzas extranjeras, la respuesta ha sido negativa, al tratarse de un aspecto no negociable para el Estado mexicano.

No obstante, la mandataria federal destacó que la relación bilateral con Estados Unidos se mantiene bajo esquemas de coordinación y cooperación, particularmente en temas de seguridad, siempre que se respeten los principios de soberanía y autodeterminación.

Finalmente, Sheinbaum señaló que México y Estados Unidos, como países vecinos y socios comerciales, deben conducirse con responsabilidad en su relación bilateral, fortaleciendo la cooperación institucional sin vulnerar los límites que marca la Constitución mexicana.

