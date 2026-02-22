Reporta Guardia Nacional cierres y reaperturas en carreteras de seis estados

Publicidad - LB2 -

Incidentes con vehículos incendiados generan bloqueos totales y parciales en vías federales

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Guardia Nacional informó sobre cierres totales y parciales en distintas carreteras federales del país, derivados principalmente de vehículos incendiados, en el contexto de los hechos violentos registrados tras el operativo federal en Jalisco.

En Guerrero, la corporación reportó que quedó restablecida la circulación tras el retiro de un vehículo incendiado cerca del kilómetro 366+100 de la carretera Acapulco–Chilpancingo.

“#ViaLibre en #Guerrero tras #VehículoIncendiado cerca del Km 366+100 de la carretera Acapulco – Chilpancingo. Maneje con Precaución”.

- Publicidad - HP1

En contraste, en Michoacán se mantiene cierre total de circulación en la carretera Villachuato–Zacapu debido a otro vehículo incendiado, mientras que en Oaxaca se reportó cierre parcial cerca del kilómetro 150+000 de la carretera Coatzacoalcos–Salina Cruz.

La corporación también informó de un cierre total en Puebla, a la altura del kilómetro 184+000 de la carretera Puebla–Córdoba, así como de un cierre parcial en Colima en la vía Acatlán de Juárez–Colima, ambos relacionados con unidades incendiadas.

En Jalisco, en tanto, se reportó la reapertura de la circulación tras un accidente vial en el kilómetro 27+530 de la carretera Salamanca–León.

La Guardia Nacional exhortó a los conductores a atender las indicaciones viales, extremar precauciones y mantenerse informados sobre el estado de las vías federales ante posibles afectaciones adicionales.