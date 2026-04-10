Renuncian policías municipales en Escuinapa tras ataques y asesinatos

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Al menos 30 elementos dejan la corporación luego de la muerte de cinco agentes en menos de tres semanas.

Escuinapa, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – La violencia en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, provocó la renuncia de al menos 30 elementos de la Policía Municipal, tras una serie de ataques que han dejado cinco agentes asesinados en menos de tres semanas.

La situación refleja la crisis de seguridad que enfrenta la corporación, donde los constantes ataques y la falta de condiciones para operar han derivado en la salida de policías y en protestas internas de quienes aún permanecen en funciones.

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El hecho más reciente ocurrió esta semana, cuando fue asesinado otro agente, sumándose a un ataque previo en el que murieron cuatro policías en una sola agresión.

“Los agentes que permanecen activos mantienen un paro laboral, exigiendo mejores condiciones de seguridad”.

De acuerdo con reportes, entre las víctimas se encuentra un mando operativo, lo que evidencia el nivel de vulnerabilidad en el que opera la corporación municipal.

Los ataques estarían relacionados con disputas entre grupos del crimen organizado en la región sur de Sinaloa, lo que ha intensificado la violencia contra elementos de seguridad pública.

Ante este panorama, los policías activos han iniciado un paro de labores para exigir mayor protección, mejores condiciones laborales y certeza en salarios y prestaciones.

La situación ha llevado a autoridades locales a solicitar apoyo del Gobierno estatal, ante la debilidad operativa de la corporación municipal, que enfrenta una reducción significativa de personal en medio del contexto de violencia.

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