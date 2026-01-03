Reitera Sheinbaum postura de México contra intervenciones tras acción de EU en Venezuela

Publicidad - LB2 -

La presidenta defendió la Doctrina Estrada y subrayó que la política exterior mexicana privilegia la solución pacífica de los conflictos

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el Gobierno de México mantiene una postura firme a favor de la solución pacífica de los conflictos y en contra de las intervenciones militares, luego de la reciente acción de Estados Unidos en Venezuela.

Durante una gira de trabajo por el estado de Tlaxcala, la mandataria federal recordó que la política exterior mexicana está sustentada en la Doctrina Estrada y en los principios establecidos en la Constitución, los cuales rechazan la injerencia en los asuntos internos de otros países y privilegian el diálogo y los mecanismos diplomáticos.

“Nosotros defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto”, expresó.

Sheinbaum hizo referencia también al marco del derecho internacional, al señalar que la Carta de las Naciones Unidas establece con claridad que no debe haber intervención militar sin una solución multilateral dentro del propio sistema de la ONU, lo que, dijo, define el posicionamiento de México ante escenarios de tensión internacional.

En ese contexto, la presidenta subrayó que la relación con el Gobierno de Estados Unidos se mantiene en términos de entendimiento, comunicación y colaboración, pero dejó en claro que dicha cooperación se da sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía nacional.

“Ese es nuestro posicionamiento”, afirmó al insistir en que México continuará conduciendo su política exterior conforme a principios históricos y legales.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en un entorno regional marcado por el incremento de la tensión política y militar tras la intervención estadounidense en Venezuela, lo que ha llevado a diversos gobiernos latinoamericanos a fijar postura sobre el respeto al derecho internacional y la no intervención.

Desde el inicio de su administración, la presidenta ha reiterado que México mantendrá una política exterior coherente con su tradición diplomática, basada en la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y la cooperación internacional.

