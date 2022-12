Reitera Rafael Espino su compromiso con Morena 

Luego de haber votado en contra de la reforma electoral.

Ciudad de México ( ADN/Adriana Saucedo) El senador Chihuahuense, Rafael Espino de la Peña, declaró contundentemente, que no abandonará Morena por haber votado en contra de las reformas en materia electoral. “Yo estoy muy tranquilo, muy consciente, no podría haber actuado de otra forma. Mi consciencia está con el cumplimiento a la Constitución”.

Al referirse a la invitación que hizo el Grupo Plural del Senado para formar parte de ellos, Espino de la Peña rechazó tajantemente, al señalar, que su compromiso está con el Gobierno de la Cuarta Transformación y con Morena:

“Yo estoy comprometido con Morena, con las causas del movimiento, yo siempre he actuado en consecuencia, siento pertenencia por el grupo y coincido con los ideales, yo no abandono, yo estoy ahí, yo he estado por mucho tiempo”.

Subrayó el senador Espino que por muchos años ha coincidido con los propósitos de la Cuarta Transformación y recordó que desde siempre he acompañado al presidente de la República en sus recorridos por Chihuahua, el estado más grande del país.

“Hay diferencias en cómo lograr los objetivos, puede haberlas. Yo creo que el disenso, la diversidad de opiniones nos enriquece y en este caso, siendo siempre congruente y leal desde mi punto de vista con el movimiento y a los propósitos. Aquí tuve una opinión diversa por estos aspectos de inconstitucionalidad que para mí son muy claros y señalados”, agregó.

Dio una profunda explicación jurídica para aclarar que se aprobaron disposiciones de ley ordinaria que van más allá del texto constitucional, “que en mi muy particular óptica estamos obligados a respetar”. “Para mí como jurista me resultaba muy complicado aprobar algo que en conciencia sé que transgredía el texto constitucional”, concluyó.

