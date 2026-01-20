Recibe Sheinbaum a gobernadora general de Canadá para fortalecer relación bilateral

Publicidad - LB2 -

#### Claudia Sheinbaum y Mary Simon dialogaron en Palacio Nacional sobre cooperación y políticas a favor de pueblos indígenas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este martes en Palacio Nacional a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, como parte de una visita oficial orientada a fortalecer los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambos países.

La reunión inició con la Ceremonia Oficial de Bienvenida en el Patio de Honor, donde se entonaron los himnos nacionales de México y Canadá, seguida de la toma de la fotografía oficial del encuentro. Posteriormente, ambas mandatarias sostendrían una reunión privada para abordar temas de la agenda bilateral.

Durante el acto protocolario, la presidenta Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, quienes forman parte del equipo encargado de la relación estratégica con Canadá.

Por parte de la delegación canadiense, acompañaron a la gobernadora general su esposo, Whit Fraser; el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay; y la secretaria adjunta, Maia Elizabeth Welbourne.

La visita de Mary Simon tiene como propósito dar seguimiento a la visita oficial realizada por el primer ministro canadiense, Mark Carney, el 18 de septiembre de 2025, así como dialogar sobre políticas prioritarias en favor de los pueblos indígenas, un tema central tanto para el gobierno mexicano como para el canadiense.

El encuentro se enmarca en un contexto de relanzamiento de la relación México–Canadá, con énfasis en el diálogo político, la cooperación regional y la coincidencia en agendas sociales y de derechos de los pueblos originarios.

