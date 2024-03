¿Qué Sucede con tu Ahorro en el Infonavit al Dejar de Trabajar?

Publicidad - LB2 -

No importa si dejas de trabajar o el tiempo que no cotices al Infonavit, el dinero que tengas ahorrado te pertenece y no lo pierdes. Aunque ya no cotices al Instituto, tus ahorros generan rendimientos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – ¿Es un mito o una verdad? La preocupación sobre qué ocurre con el dinero ahorrado en el Infonavit al dejar de trabajar es común entre los trabajadores mexicanos. Pero la realidad es que esos ahorros son tuyos y no se pierden, a pesar de cualquier cambio en tu situación laboral.

No obstante, al cesar tu empleo, las aportaciones que realiza tu empleador al Infonavit se detienen. A pesar de esto, el saldo acumulado en tu Subcuenta de Vivienda no desaparece; continúa siendo administrado por el Instituto y generando rendimientos.

Es importante entender que este dinero puede ser utilizado de diversas maneras. Por ejemplo, al regresar a trabajar y reanudar las aportaciones, tu saldo seguirá creciendo. Además, puedes emplearlo para obtener un crédito Infonavit para adquirir una vivienda, realizar mejoras en tu hogar o complementar tu pensión al jubilarte.

Incluso después de pensionarte, si no solicitas la devolución de tu ahorro, este permanece disponible y puede ser reclamado en cualquier momento. El Infonavit te notificará si no lo has hecho en un plazo de nueve años.

En caso de fallecimiento, el dinero de tu Subcuenta de Vivienda no se pierde. Puede ser solicitado por tus familiares o designados por los Tribunales Federales en materia laboral.

Por tanto, es esencial mantener actualizados tus datos en Mi Cuenta Infonavit y recordar que este trámite es gratuito, sin necesidad de intermediarios. Tu seguridad financiera está protegida, y tu ahorro en el Infonavit es un respaldo importante para tu futuro y el de tus seres queridos.