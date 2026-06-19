Presume PAN más de 10 mil registros para buscar candidaturas rumbo a 2027

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Jorge Romero aseguró que la respuesta ciudadana al proceso interno del partido no tiene precedente y anunció una ampliación del periodo de inscripción.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, informó que más de 10 mil personas se han registrado para participar en el proceso interno de selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, cifra que calificó como inédita para una fuerza política en México.

El dirigente destacó que la convocatoria impulsada por Acción Nacional ha despertado interés entre ciudadanos que buscan contender por cargos de elección popular en los próximos comicios.

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“Más de 10 mil personas dijeron: ‘Yo quiero participar, yo quiero cambiar mi ciudad, mi municipio, mi estado y mi país’”.

Romero Herrera afirmó que la respuesta obtenida refleja un alto nivel de participación ciudadana, al tiempo que sostuvo que ningún otro partido político puede presumir actualmente una convocatoria con resultados similares.

De acuerdo con el líder panista, los registros corresponden a personas interesadas en competir por una candidatura y no únicamente a nuevos procesos de afiliación partidista.

Ante la cantidad de solicitudes recibidas, anunció que el PAN ampliará el plazo para el registro de aspirantes con el objetivo de permitir la incorporación de más participantes al proceso interno.

El dirigente señaló que aún existen miles de ciudadanos interesados en sumarse al proyecto político del partido, por lo que consideró necesario extender el periodo de inscripción.

Durante su mensaje, Romero también hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse en la vida pública y participar activamente en los procesos democráticos del país.

Asimismo, contrastó la propuesta de Acción Nacional con la de otras fuerzas políticas y sostuvo que el PAN busca consolidar una alternativa basada en la participación ciudadana y la competencia democrática.

“Aún existen cientos y miles de personas honestas, valientes y trabajadoras que desean sumarse al proyecto”.

Finalmente, invitó a quienes estén interesados en participar en el proceso interno a realizar su registro mediante la aplicación oficial del partido, mecanismo habilitado para recibir las solicitudes de aspirantes a cargos de elección popular rumbo a la elección de 2027.

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