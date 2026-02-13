Presenta Sheinbaum iniciativas para impulsar cine nacional y proteger doblaje ante IA

Publicidad - LB2 -

Proponen garantizar 10% de exhibición de cine mexicano y reconocer la voz como herramienta artística.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó iniciativas para expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual y reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objetivo de fortalecer la industria cinematográfica nacional y proteger el trabajo de actores de doblaje frente al uso de Inteligencia Artificial (IA).

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que las propuestas fueron elaboradas en coordinación con productores, actores, actrices y trabajadores del sector audiovisual, y buscan actualizar el marco legal vigente desde 1992 para incorporar el entorno digital y las nuevas plataformas.

“Es una iniciativa de promoción del cine nacional. Y por otro lado, está el tema del doblaje. Entonces, la ley protege sus voces, protege su trabajo, de eso se trata”.

- Publicidad - HP1

La iniciativa de Ley Federal de Cine y el Audiovisual contempla garantizar el 10 por ciento de exhibición de cine nacional en salas, con revisión semestral de cumplimiento y ajustes semanales de cartelera; establece un periodo mínimo de 14 días de exhibición para producciones mexicanas y refuerza la promoción en plataformas digitales. Asimismo, prevé medidas de accesibilidad para audiencias y una política de archivo destinada a preservar, restaurar y digitalizar el acervo audiovisual del país.

El proyecto también refrenda el compromiso del Estado con el fomento al cine mediante el incremento presupuestal y la incorporación del Programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) en la ley, además de articular una política cinematográfica nacional en coordinación con estados y municipios para democratizar la producción y distribución.

En paralelo, la reforma laboral y en materia de derechos de autor reconoce la voz humana como herramienta artística, única e irrepetible, cuyo uso requerirá autorización expresa e informada cuando se empleen herramientas de Inteligencia Artificial. Se contemplan sanciones por uso no autorizado, reglas de contratación justa y mecanismos ágiles de resolución de controversias ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

“Primero, aumentar el presupuesto de fomento al cine (…) se ha abierto también a lenguas originarias (…) además de la creatividad que hay ahí, entonces de diversificar muchísimo”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que las iniciativas derivan de mesas de trabajo con organizaciones del sector, especialistas y autoridades culturales, y buscan armonizar el marco jurídico con el contexto actual de plataformas digitales y derechos culturales. Por su parte, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Daniela Elena Alatorre Benard, destacó que actualmente existen 14 convocatorias para impulsar la producción cinematográfica en distintos sectores de la población.

Las iniciativas serán turnadas al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.