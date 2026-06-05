Niega Alfonso Durazo señalamientos sobre presunta colaboración con agencias de Estados Unidos

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Reportes periodísticos en Estados Unidos afirman que el gobernador de Sonora es investigado y habría ingresado a ese país mediante un permiso especial; el mandatario rechaza las acusaciones.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó los señalamientos surgidos en medios estadounidenses que lo vinculan con investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado y con una supuesta colaboración con agencias de seguridad de Estados Unidos.

La controversia surgió tras la publicación de reportes periodísticos que aseguran que Durazo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, habrían sido objeto de investigaciones por parte de autoridades estadounidenses. Las versiones también sostienen que ambos habrían ingresado a territorio estadounidense mediante un mecanismo especial utilizado en determinados casos por las autoridades migratorias y de justicia de ese país.

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Hasta el momento, no existe evidencia pública presentada por autoridades estadounidenses que confirme que Alfonso Durazo sea colaborador de agencias de seguridad de ese país, ni que haya participado formalmente como informante o testigo protegido. Las versiones difundidas se basan en fuentes anónimas citadas por diversos medios internacionales.

Durazo, quien se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de asumir la gubernatura de Sonora en 2021, calificó los reportes como infundados y aseguró que mantiene una visa vigente.

“Sostengo una visa vigente, no soy cómplice de grupos criminales y no tengo compromiso alguno de colaboración con ningún gobierno extranjero”, declaró el mandatario al responder a las publicaciones difundidas en Estados Unidos.

El Gobierno de Sonora también rechazó la información y afirmó que no ha recibido notificación oficial alguna sobre investigaciones en contra del gobernador por parte de autoridades estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a los gobernadores responder a los señalamientos y cuestionó la difusión pública de este tipo de investigaciones sin que existan acusaciones formales dadas a conocer por las autoridades de Estados Unidos.

La información sobre una supuesta colaboración de Durazo con agencias estadounidenses desde su etapa como secretario de Seguridad permanece, hasta ahora, en el terreno de versiones periodísticas y no ha sido confirmada oficialmente por ninguna dependencia de ambos países.

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