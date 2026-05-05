Mueren dos personas tras explosión de pipa por choque con tren en Querétaro

Publicidad - LB2 -

Accidente en carretera estatal 100 dejó además un lesionado grave y movilizó a cuerpos de emergencia

Querétaro, Qro. (ADN/Staff) – Un accidente ferroviario ocurrido en la carretera estatal 100, a la altura del puente de Viborillas, dejó un saldo de dos personas fallecidas y una más gravemente lesionada, luego de la explosión de una pipa que transportaba diésel.

El siniestro se originó tras el impacto entre un tren y la unidad de carga, lo que provocó una fuerte explosión que generó la movilización de cuerpos de emergencia de distintos municipios.

“Hasta este momento se tiene una persona lesionada y, lamentablemente, dos fallecidos; fue una pipa la que se involucró en el cruce con el tren”.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con reportes de autoridades locales, en el percance también estuvo involucrada una camioneta, lo que complicó las labores de atención en la zona.

El lesionado fue atendido por personal prehospitalario y será trasladado vía aérea por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para recibir atención especializada, debido a la gravedad de sus heridas.

En el lugar continúan trabajando elementos de la Policía Estatal, corporaciones municipales de seguridad y movilidad, así como Protección Civil y servicios aéreos, quienes realizan maniobras para controlar la emergencia y llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades informaron que la circulación en la zona se mantiene lenta, por lo que se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones y atender las indicaciones oficiales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.