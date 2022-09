“Me siento bien y de buenas”: dice Andrés Manuel López Obrador

Presenta cuarto informe de gobierno el presidente de México; destaca que la economía mexicana se encuentra en niveles más altos que antes de la pandemia de COVID-19 y que baja la delincuencia.

Ciudad de México (ADN / Martín Orquiz) – Con un buen talante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su cuarto informe de gobierno esta tarde, en el que destacó la recuperación de la economía, la buena relación económica con Estados Unidos y la baja de los hechos delictivos.

La ceremonia se realizó en el área donde se encuentran los murales La Epopeya del Pueblo en México de Diego Rivera, lugar tradicional que se usa con tal propósito desde la administración de Venustiano Carranza.

- Publicidad - HP1

En estos 4 años de gobierno, dijo, ha enfrentado desafíos como la pandemia, pero son las circunstancias adversas las que ponen a prueba el funcionamiento del sistema.

Añadió que el plan cero corrupción, le permitió al Gobierno de México ahorrar alrededor de 2.4 billones de pesos extras, mientras que el plan de austeridad, más de 300 mil millones de pesos.

También mencionó que la desigualdad social se redujo porque, según el Coneval, el ingreso laboral por persona se incrementó en 4.8 por ciento y que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia.

El peso no se ha devaluado gracias a un buen manejo del presupuesto qu

e permite invertir en proyectos, como la nueva refinería en Dos Bocas y que, en diciembre de 2023, se inaugurará el Tren Maya aún con desafíos; al término de su mandato habrá más de 2 mil kilómetros de vías de tren, algo que no se ha visto en décadas.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), añadió, es un proyecto que generó 169 mil 312 empleos.

En materia educativa y cultura, luego de la pandemia, se regresó a la normalidad y se otorgan becas a 11 millones de estudiantes, mientras que 2 millones 315 mil jóvenes han trabajado como aprendices recibiendo un ingreso equivalente a un salario mínimo.

La propaganda, que calificó como “vulgar y sucia”, de que los maestros no trabajaban y eran rebeldes sin causa, quedó en el basurero de la historia.

“Es indiscutible que el gobierno que encabezo con apoyo de todos ustedes, el principal distintivo son los programas para el bienestar, orientados para mejorar la calidad de vida de la población y cuya prioridad, sin ninguna duda, son los pobres”, dijo.

Con datos del Inegi, explicó, se demuestra que el homicidio se redujo en 2.82 por ciento y se estima que llegará al 10.4 por ciento para finales de año.

Indicó que los delitos del fuero federal bajaron en 29.3 por ciento, el robo de vehículos en 43.1 por ciento, el secuestro en 81 por ciento y en todos los delitos de robo hubo una disminución del 23.4 por ciento.

“Estamos reduciendo la incidencia delictiva, no tengo ninguna duda, estoy convencido, de que la paz es fruto de la justicia y que la clave está en la atención a los jóvenes y a la población más vulnerable, así como de los marginados”, declaró López Obrador.

En su gobierno, continuó, no hay personas como (Genaro) García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice ni tampoco ejecutora de torturas ni masacres, no se permiten relaciones de complicidad con nadie, se combate la impunidad y no deja sin castigo ningún delito; el caso Ayotzinapa es una prueba.

La propuesta que presentó ayer para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es con el fin de que se consolide y se mantenga su disciplina, profesionalismo y, sobre todo, para que no se corrompa como sucedió con la Policía Federal, aseveró; no se trata de militarizar, sino cuidar con la vigilancia el crecimiento sano de lo que debe ser esa corporación.

Leyó el abstracto de una carta suscrita por el presidente de Estados Unidos, Joe Baiden: “Me dice, el comercio bilateral entre EEUU y México ha crecido 384 mil millones de dólares, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico”.

López Obrador mencionó que la corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie, no hay lujos en el gobierno, los servidores públicos actúan con eficiencia y honradez.

“El estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, el aumento al salario, el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en los medios de distribución de riqueza”, afirmó.

El mandatario subrayó que en México ya no domina la oligarquía sino un gobierno democrático, cuya prioridad son los pobres y que no participa en fraudes electorales, además de que en el país existe libertad religiosa y estado laico.

Para concluir, el presidente dijo que su respeto y amor al pueblo ha crecido y que tiene la seguridad de que la Cuarta Transformación crecerá.