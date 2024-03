López Obrador advierte que México no tolerará falta de respeto de ningún partido político estadounidense

Publicidad - LB2 -

Presidente mexicano se defiende de editorial en Reforma y reitera que México merece respeto de ambos partidos en EE.UU.

Ciudad de México (ADN/Staff) – México y Estados Unidos han mantenido una relación tensa en los últimos años debido a diferentes temas de interés común. Uno de los más recientes fue el derivado de los reportajes de medios como ProPublica, DW y The New York Times (NYT) que afirmaron que personajes cercanos al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recibieron dinero por parte de cárteles del narcotráfico para impulsar sus campañas políticas en 2006 y 2018. A pesar de que estas acusaciones han sido negadas por las autoridades de ambos países, han generado un clima de desconfianza entre ambas naciones.

Esa tensión se vio reflejada nuevamente en una editorial publicada el 12 de marzo de 2024 en la sección Templo Mayor, del diario mexicano Reforma, medio con el que López Obrador mantiene una tensa relación. En el editorial, se incita al mandatario a pedir a los connacionales que viven en Estados Unidos que no voten por el candidato republicano, Donald Trump, por atacar constantemente a México y su economía.

- Publicidad - HP1

“El republicano ya empezó a amenazar con una de sus armas favoritas: los aranceles. Trump se manifestó específicamente contra el nearshoring, al reclamar que empresas vengan a instalarse en México para venderle a Estados Unidos. Evidentemente, a quien menos le conviene que se concrete esta amenaza es a la economía mexicana, que se ha beneficiado con la relocalización de empresas en los últimos años. Ni modo de pensar que AMLO prefiere apoyar a Trump, ¿verdad?”, señala el medio.

Ante estas acusaciones, el presidente mexicano no ha tardado en responder. En su conferencia de prensa, López Obrador dejó claro que México exige respeto de parte de Estados Unidos, sea quien sea el que esté en el poder. “Claro que, el que no respete a México, va a obtener respuesta, porque tienen que aprender a respetarnos, sea quien sea, del Partido Republicano o del Partido Demócrata, porque nosotros respetamos a ambos. No somos como los conservadores”, afirmó el mandatario.

Es importante mencionar que, a pesar de las diferencias, México y Estados Unidos son socios comerciales importantes. Sin embargo, hay temas que causan roces en su relación, como la crisis del fentanilo, la migración irregular y el tráfico ilegal de armas. Estos temas han sido abordados en diferentes ocasiones por ambos países, pero aún no se han encontrado soluciones efectivas para abordarlos.

En resumen, la relación entre México y Estados Unidos sigue siendo compleja y con altibajos. A pesar de que ambas naciones tienen una importante relación comercial, hay temas en los que no están de acuerdo y que generan tensiones entre los líderes de ambos países. La editorial publicada por el diario Reforma es una muestra de ello, y es necesario que ambas naciones trabajen juntas para encontrar soluciones y fortalecer su relación en beneficio mutuo.

[Con información de Sputnik]

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.