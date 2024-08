“Lo de Javier Corral es una persecución y una venganza”: Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

Le preguntaron a la mandataria si Javier Corral sale de su equipo, a lo que respondió ella que “no, no hay por qué. No tiene por qué salirse del equipo y es un senador de Morena”.

Manzanillo, Colima (ADN/Arturo Hernández) – Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, manifestó su apoyo a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, pues “seguirá en su equipo” y calificó de “venganza” y “persecución” la investigación en su contra.

La presidenta Sheinbaum habló del exgobernador al concluir la inauguración del Acueducto Armería-Manzanillo en el estado de Colima.

- Publicidad - HP1

Le preguntaron a la mandataria si Javier Corral sale de su equipo, a lo que respondió ella que “no, no hay por qué. No tiene por qué salirse del equipo y es un senador de Morena”.

“Es una persecución, justamente, no tiene ninguna base, es un asunto de venganza”, afirmó Sheinbaum sobre las investigaciones contra el exgobernador.

Esto ocurre luego de que la noche del miércoles la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) acudió al restaurante de la ciudad de México para intentar ejecutar la orden de aprehensión contra el exgobernador Corral, acusado de peculado por 96 millones de pesos, por el supuesto de simulación de contrato con el despacho que llevó a cabo la reestructura de la deuda de su administración.

No pudieron detenerlo luego de que se presentó Ulises Lara, encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, quien dijo que no aceptaba colaborar con la Fiscalía chihuahuense y por tanto no daba facultades para poder detenerlo.

Javier Corral, apoyado también por el presidente López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, afirmó que se trata de una persecución política y una venganza.

Fue Javier Corral parte del equipo de Sheinbaum para crear la agenda de política anticorrupción, donde el exgobernador propuso crear una agencia encargada del combate a la corrupción que responda directamente al Presidente de México en turno.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.