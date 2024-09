Liga Genaro García Luna a López Obrador con “El Mayo” Zambada

Publicidad - LB2 -

A través de una carta elaborada a mano, el ex Secretario de Seguridad Pública Federal, dice contar con audios de López Obrador con algunos narcotraficantes, sin embargo, no los muestra, y dice que el juicio en su contra fue elaborado por los gobiernos de México y de Estados Unidos.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) .– El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón señaló que la Fiscalía de Nueva York le ofreció un acuerdo para que se inculpara con delitos vinculados al narcotráfico para a cambio estar sólo seis meses detenido, así como recibir beneficios económicos.

Dicho acuerdo, alega García Luna, no era para imputar a delincuentes o narcotraficantes, porque de haber sido así, “no era necesaria mi detención”.

“La perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva”, añadió.

García Luna denunció que durante su juicio presuntamente no fue presentada “una sola prueba o evidencia” que acreditara los delitos a los que un jurado en febrero de 2023 lo declaró culpable.

Inclusive, añade, con respecto al presunto dinero que había recibido, afirmó que después “una rigurosa auditoría fiscal y financiera que duró más de un año” a todo su patrimonio desde el 2012, el Juez responsable de su causa penal en Brooklyn resolvió la inexistencia en su patrimonio de “un sólo dólar vinculado al narcotráfico o a los delitos por los cuales me acusan”.

En un sentido similar, detalló que un Tribunal Colegiado del Poder Judicial resolvió en octubre de 2023, después de su juicio en Nueva York, que no existían supuestas pruebas para acreditar ingresos ilegales en su patrimonio previo al 2021.

En cambio, agrega, durante el juicio fue utilizada “información falsa proporcionada por el Gobierno de México y los dichos de testigos con antecedentes criminales reconocidos y declarados por ellos”.

Además, acusó que en dos ocasiones le han asignado compañeros de celda que lo han grabado más de dos mil horas para tratar de involucrarlo con el narcotráfico o algún delito.

En la primera de esas ocasiones, el Juez ordenó una audiencia para analizar las pruebas, por lo que también ordenó la entrega de los audios.

La Corte posteriormente resolvió que estos elementos “no correspondían las supuestas pruebas y que los audios no tenían lo que indicaba el Fiscal”, desechándolas.

Sin embargo, en la segunda ocasión, García Luna denunció que el Fiscal repitió el mismo procedimiento, sólo que esta vez no se ordenó ninguna audiencia para el análisis de las pruebas y no se solicitaron los audios, por lo que, en consecuencia, no se corroboraron ni verificaron.

