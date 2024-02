Impulsa Claudia Sheinbaum Inversiones Extranjeras en México

Publicidad - LB2 -

Claudia Sheinbaum destaca el interés de banqueros y empresarios internacionales en invertir en México, promoviendo el bienestar y la sostenibilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Desde Pachuca, Hidalgo, la tarde del 08 de febrero de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el creciente interés de banqueros y empresarios internacionales por invertir en México. En un encuentro con medios de comunicación, la representante subrayó el entusiasmo global por la estabilidad y crecimiento económico del país, factores clave para atraer inversiones extranjeras.

La reunión contó con la participación de destacados ejecutivos del sector bancario, como Bernard Mensah, presidente de International Bank of America; Augusto Urmeneta, presidente del Bank of America LATAM; y Emilio Romano, CEO de Bank of America México. Todos coincidieron en que México experimenta un momento óptimo para el crecimiento económico, impulsado por la Cuarta Transformación.

Sheinbaum enfatizó la importancia de aprovechar estas oportunidades de inversión que no solo buscan el beneficio económico sino también el bienestar social y la minimización del impacto ambiental. Destacó que una inversión sostenible y orientada a generar más oportunidades es esencial para abordar problemáticas como la migración, al ofrecer soporte a las comunidades más vulnerables.

En su diálogo con la prensa, Sheinbaum reiteró que el objetivo principal de la Cuarta Transformación es el bienestar del pueblo mexicano, más allá de las aspiraciones políticas individuales. Subrayó la importancia de la unidad y la identificación con los valores del movimiento para promover y difundir sus ideales.

Además, hizo hincapié en que para los miembros de la Cuarta Transformación, el poder no representa el fin último. La verdadera prioridad es mantener una relación cercana y honesta con el pueblo, lo que considera esencial para evitar los riesgos asociados con el ejercicio del poder.