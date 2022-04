Al encabezar el informe mensual de las acciones del gobierno federal para pacificar el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que solo es posible alcanzar la tranquilidad si se garantiza la seguridad y el bienestar de las personas.



Ciudad de México. – “Se puede avanzar en lo económico, inclusive en lo social, pero si no hay paz, no hay tranquilidad, no tiene sentido, por eso es muy importante la seguridad. Nos hemos dedicado desde el inicio del gobierno, todos los días, a estar enfrentando el problema de la inseguridad, de la violencia, todo lo que heredamos y vamos avanzando, se está aplicando una buena estrategia y ya empieza a dar resultados”, remarcó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que ha sido correcta la estrategia de cero corrupción e impunidad y atención permanente a las causas de la violencia.

Como resultado de esta actuación, dijo, destacan los homicidios dolosos, que mantienen una tendencia de reducción y han disminuido 13.5 por ciento en comparación con el máximo histórico de 2018. En marzo pasado los secuestros bajaron 74 por ciento en relación con enero de 2019, al pasar de 185 a 48 víctimas.

“Esto es la realidad y la percepción también mejora. (…) ¿Qué es lo que nos ha permitido esto? Atender las causas, atender a los jóvenes, que tengan oportunidad de trabajo, de estudio, fortalecer valores culturales, morales, espirituales, evitar la desintegración de las familias, la república de la fraternidad. (…) Pero lo que ha ayudado más son los programas sociales”, enfatizó.

Resaltó que el Gobierno de la Cuarta Transformación no protege a delincuentes; “no hay impunidad, se detiene a quien sea. Nada de que: ‘yo tengo influencia con los de arriba’. Eso se terminó”.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reportó que por el delito de secuestro suman 4 mil 409 detenidos, 477 bandas desarticuladas y mil 887 víctimas liberadas en el periodo del 16 de julio de 2019 al 31 de marzo de 2022.

Informó que, aunque en marzo el homicidio doloso presentó un aumento respecto a los cuatro meses anteriores, fue el marzo más bajo de los últimos cinco años.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de víctimas de homicidio pasó de 95 en el primer trimestre de 2019 a 82 en el periodo de enero a marzo de 2022, lo que representa una reducción de 12.6 por ciento respecto a 2021.

Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora concentran el 50 por ciento de los homicidios dolosos. En esas entidades se fortalece la Estrategia Nacional de Seguridad y se despliegan más elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Los 50 municipios de atención prioritaria por este ilícito registran una disminución del 17.5 por ciento; de estos, 34 ayuntamientos reportaron una reducción de 29.8 por ciento en promedio.

A marzo de este año, los delitos de fuero federal disminuyeron 19.9 por ciento, lo que representa los niveles más bajos desde hace siete años.

Los delitos del fuero común también van a la baja. El feminicidio bajó 34.8 por ciento respecto al máximo histórico de agosto de 2021; la secretaria indicó que continuará el trabajo coordinado con las fiscalías estatales para erradicar este ilícito.

Además, se redujo el robo total en 27.3 por ciento en comparación con el máximo histórico de octubre en 2017 y 44.9 por ciento el robo de vehículo respecto a enero de 2018.

La funcionaria expuso que el robo de combustibles bajó 90.5 por ciento; de 72 mil barriles que sustraían de manera ilegal por día a principios de diciembre de 2018, se reportan 6.8 mil barriles a la fecha, lo que equivale a un ahorro diario de 165.3 millones de pesos.

El Plan Caseta Segura ha evitado la pérdida de 4 mil 730 millones de pesos durante 2022 y de 28 mil 439 millones de pesos de 2020 al 7 de abril de este año.

Recordó que se mantienen la regulación de establecimientos mercantiles, el reforzamiento de inteligencia operativa para la detención de objetivos prioritarios, los programas sociales y la coordinación en las 32 mesas estatales y 266 regionales para la construcción de paz.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que está conformada por 113 mil 833 elementos en 266 coordinaciones regionales; 104 mil 839 son fuerza operativa, 88 por ciento están desplegados y 12 por ciento participan en actividades de apoyo a las operaciones.

Hasta este día, el presidente ha inaugurado 36 de 235 instalaciones construidas de la corporación. Hay 13 en ejecución y 246 proyectadas. Se instalarán 100 compañías en instalaciones del Ejército, lo que hace un total de 594.

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, reportó que 59 mil 169 efectivos desplegados en el país coordinan el mantenimiento del Estado de derecho, aduanas marítimas e interiores, protección marítima y portuaria, operaciones en el Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec y la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19.

De la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el general Luis Cresencio Sandoval González, hay 159 mil 561 efectivos en diez misiones, que incluyen la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, operaciones para el combate del robo de combustible y atención a desastres.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, presentó los resultados de las indagatorias relacionadas con el rescate de personas secuestradas, detenciones, sentencias de generadores de violencia y desarticulación de células del crimen organizado, a través de la política de cero impunidad.