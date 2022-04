La joven permaneció desaparecida por espacio de 13 días y ayer jueves su cuerpo fue encontrado en una cisterna en el interior del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio en donde fue vista por última ocasión con vida.

Monterrey, Nuevo León (ADN / Arturo Hernández) .- Para Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, encontrada sin vida después de 13 días de desaparecida, todas las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León son mentiras.

Al velar el cuerpo de su hija de 18 años, el profesor de secundaria reprochó las explicaciones que recibió de la autoridad judicial del estado y aseguró que seguirá luchando por la justicia de su hija.

“A mi hija me la mataron” aseguró de forma contundente Mario Escobar.

Escobar señala directamente al chofer de la aplicación Di Di por haberla acosado sexualmente y a la fiscalía por ocultarles y ser partícipes de “la siembra del cuerpo de Debanhi” en la cisterna del motel Nueva Castilla ubicado en la carretera Nuevo Laredo.

“Lo que digan ellos es mentira. Lo que me digan es mentira. Todos ustedes saben que la mataron o la pusieron o la sembraron, no me digan ahorita la cuestión de lo que dijo la fiscalía, a ella la mataron, a ella la dejaron en la carretera una persona que la acosó sexualmente que es el taxista que es Juan David Cuellar ya lo dije, lo vuelvo a repetir, hubo mucha negligencia por parte de la fiscalía”, acusó.

La chica desapareció tras asistir a una fiesta en una quinta del municipio de Escobedo.

Mencionó que seguirá con la lucha por encontrar a los culpables de su muerte.

La Fiscalía dijo que su hija murió de una contusión profunda de cráneo.

Acusó a la Fiscalía de negligencia e indicó que todo lo que digan es mentira.

“La sembraron y la mataron y tenemos que hacer justicia por toda la gente que ha pasado eso y para que no vuelva a pasar eso”, sentenció.

Sobre las amigas que dejaron a su hija irse sola de la fiesta en la Quinta y con quienes presuntamente tuvo un conflicto, les deseó que Dios las bendiga y que también son parte de la línea de investigación.

“Hubo mucho egoísmo (de sus amigas) no se descarta la línea de investigación, de hecho, el día de hoy llegó personal de la Secretaría de Seguridad Pública por parte de Andrés Manuel López Obrador”, explicó.

Mario Escobar, su esposa Dolores y su familia encontraron consuelo al saber que en la búsqueda de Debanhi se pudieron encontrar a otras mujeres desaparecidas.

El padre de familia manifestó que seguirá en la lucha por la justicia de las mujeres víctimas de feminicidio.

“Gracias a mi hija se encontraron varios cuerpos, ya descansan en paz, si pudimos poner ese granito de arena y lo puedo seguir haciendo lo voy a seguir haciendo”, aseguró.