Felicita Sheinbaum a Donovan Carrillo tras avanzar a la final olímpica de patinaje artístico

La presidenta destacó el logro histórico del patinador mexicano, quien clasificó por segunda vez a una final en Juegos Olímpicos de Invierno.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó públicamente a Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano, luego de que clasificara a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, consolidando una actuación histórica para el deporte nacional.

A través de sus redes sociales, la mandataria celebró el desempeño del atleta tapatío y resaltó el impacto de su participación internacional.

“Un gran orgullo para México”, expresó la presidenta al referirse al avance de Carrillo a la final olímpica.

Donovan Carrillo se convirtió en el primer mexicano en clasificar a dos finales olímpicas de invierno, luego de ejecutar su programa corto con una puntuación de 75.56 puntos, resultado que lo colocó dentro de los 24 mejores competidores, el criterio establecido para acceder a la instancia final.

El patinador mexicano salió a la pista como el quinto participante y presentó su rutina con el tema ‘Hip Hip Chin Chin’. Aunque registró un error técnico que le costó una penalización de un punto, el ajuste no fue determinante para quedar fuera de la clasificación.

La actuación en Milano-Cortina 2026 representa la segunda final olímpica consecutiva para Carrillo, tras su histórica participación en Beijing 2022, donde finalizó en el puesto 22 y rompió una sequía de tres décadas sin presencia mexicana en esta disciplina dentro de la máxima justa deportiva.

Al término de su presentación, el atleta expresó satisfacción por su desempeño y por el significado deportivo del logro alcanzado.

“Es algo inspirador, es como un premio a los deportistas por tantos años de dedicación; ser parte de la historia es un gran premio”, señaló Carrillo tras su debut olímpico.

Donovan Carrillo volverá a competir el 13 de febrero, cuando dispute el programa libre en la Milano Ice Skating Arena, instancia en la que definirá su posición final y mantendrá vivas las posibilidades de pelear por una medalla, lo que marcaría un hito sin precedentes para México en Juegos Olímpicos de Invierno.

