Estallan cuatro pipas de presunto huachicol en Puebla y evacúan a más de 2 mil personas

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La explosión provocó un incendio de gran magnitud, dejó tres lesionados y obligó al desalojo de escuelas, hospital y viviendas cercanas.

Puebla, Pue. (ADN/Staff) – La explosión de cuatro autotanques presuntamente utilizados para el almacenamiento y trasiego ilegal de gas provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Tepeaca, Puebla, y obligó a la evacuación preventiva de más de 2 mil personas.

El siniestro ocurrió al interior de un predio ubicado en la colonia San Juan Negrete, donde las unidades estallaron y generaron un incendio de gran magnitud que puso en riesgo a habitantes, estudiantes y pacientes de instituciones cercanas.

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De manera preliminar, las autoridades reportaron tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de la región para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como reservado.

Como medida de seguridad, fue evacuado en su totalidad el Centro Escolar Miguel Negrete, ubicado a espaldas del inmueble afectado. Un total de mil 753 estudiantes fueron entregados a sus padres y tutores ante el riesgo de nuevas explosiones.

Asimismo, habitantes de la colonia desalojaron sus viviendas, mientras que la preparatoria 2 de Octubre y el Hospital General de Tepeaca también fueron evacuados de forma preventiva, elevando a más de 2 mil el número de personas retiradas de la zona de riesgo.

Elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Marina, Protección Civil y Bomberos implementaron un amplio operativo de seguridad, cerraron vialidades y realizaron labores de control y enfriamiento para evitar la propagación del fuego.

Las autoridades informaron que el incendio fue controlado horas después de la explosión; sin embargo, la estructura donde se encontraban los autotanques resultó completamente destruida debido a la intensidad de las llamas.

Versiones de vecinos señalaron que el predio era utilizado de manera recurrente para resguardar unidades relacionadas con el transporte de gas, por lo que las autoridades ya desarrollan investigaciones para determinar el origen del siniestro y establecer si existían actividades ilícitas en el lugar.

El Gobierno estatal exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada mientras continúan las investigaciones y las acciones de atención a la emergencia.

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