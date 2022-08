Enviará López Obrador carta a Biden para reafirmar soberanía energética de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará este martes una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, en la que reafirmará la soberanía energética de México y la disposición para mantener una relación bilateral de cooperación y respeto.



Ciudad de México. –

“Tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre, soberano. Y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México; sin embargo, nada de eso, nada de eso se equipara con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo”, expresó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que más adelante dará a conocer el contenido de la misiva. Sin embargo, adelantó que planteará al presidente Biden que no considera falso ni discursivo su compromiso de trabajar en conjunto de forma respetuosa con la soberanía, en un pie de igualdad y de buena vecindad.

Reafirmó que “México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen; eso no tiene precio. No hay arreglo que valga”.