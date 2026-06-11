Destina Gobierno de México boletos del Mundial 2026 a ganadores del Mundial Social

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Los 520 accesos asignados al Gobierno Federal fueron entregados a participantes de torneos comunitarios, escolares y culturales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México informó que los 520 boletos para partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 que fueron asignados a la administración federal se entregaron a ganadores de torneos y actividades del programa Mundial Social, con el objetivo de acercar el evento deportivo a sectores de la población que difícilmente podrían acceder a las entradas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la decisión fue destinar la totalidad de los boletos a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores que participaron en competencias deportivas, actividades culturales y proyectos comunitarios organizados en el marco de la justa mundialista.

“Ninguno para funcionario público, que todos tenían que ir a la gente”.

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La mandataria señaló que los altos costos de los boletos dificultan el acceso de gran parte de la población a los encuentros del Mundial, por lo que se optó por distribuirlos entre participantes de los programas sociales vinculados al deporte y la cultura.

Del total de entradas, 88 fueron asignadas a ganadores de la Copa Escolar Superior; 19 a participantes de la Cascarita Original de la Secretaría de Cultura; 86 a torneos organizados por la Secretaría de Salud; 102 a competencias del IMSS; 25 al torneo FutBotMX y 200 a jóvenes involucrados en jornadas de murales.

La coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barron, informó además que una estudiante de preparatoria de Tamaulipas fue seleccionada para realizar el volado inaugural de uno de los partidos, mientras que dos menores participarán como abanderados en encuentros oficiales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que como parte del programa Mundial Social se construyeron y rehabilitaron 4 mil 150 canchas deportivas en todo el país, con la participación de dependencias federales y gobiernos estatales.

“Los distribuimos de acuerdo a la participación que tuvimos en el Mundial Social”.

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Juventud reportó la realización de 6 mil 875 tequios para la recuperación de espacios deportivos, con la participación de más de 1.3 millones de jóvenes y más de 115 mil equipos involucrados en actividades recreativas y deportivas.

Las autoridades federales señalaron que las acciones impulsadas a través del Mundial Social buscan permanecer durante todo el sexenio, promoviendo el acceso al deporte, la recuperación de espacios públicos y la participación comunitaria como parte del legado social de la Copa Mundial FIFA 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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