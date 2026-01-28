Defiende Sheinbaum experiencia de maquinistas tras dictamen de FGR por descarrilamiento

Publicidad - LB2 -

La Presidenta afirmó que el reinicio del transporte de pasajeros dependerá de una certificación internacional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los maquinistas del Tren Interoceánico son personal experimentado, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyera que el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca fue provocado por exceso de velocidad, hecho que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que, además del dictamen de la FGR, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario realiza su propio análisis integral sobre la operación del tren, cuyas conclusiones serán determinantes para definir las condiciones de seguridad y la eventual reanudación del servicio de pasajeros.

“Muchos de ellos son ferrocarrileros, entonces son maquinistas experimentados. Las causas de por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad las tiene que determinar la Agencia en su reporte”, señaló.

Sheinbaum precisó que el transporte de pasajeros no se reanudará hasta contar con una certificación internacional, la cual permitirá emitir recomendaciones adicionales que deberán aplicarse de manera obligatoria, con el objetivo de garantizar la no repetición del siniestro, uno de los ejes centrales en la atención a las víctimas.

En contraste, indicó que el transporte de carga podrá reiniciarse una vez que se liberen las vías y se determine que se encuentran en condiciones adecuadas, bajo mecanismos de control específicos.

En cuanto a la reparación del daño, la Presidenta señaló que los montos de indemnización para las víctimas y sus familias serán definidos por la FGR, a partir del análisis individual de cada caso y de los criterios históricos aplicables, subrayando que no se trata de compensaciones impuestas, sino que deberán ser aceptadas por los afectados.

De acuerdo con el dictamen presentado por la fiscal general, Ernestina Godoy, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva donde el límite era de 50, y alcanzó hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos, cuando la velocidad máxima permitida era de 70. La FGR descartó fallas mecánicas en la infraestructura ferroviaria y confirmó que los sistemas de freno funcionaban correctamente.

En el marco de la investigación, dos trabajadores ferroviarios han sido detenidos por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, mientras que un tercer implicado permanece prófugo, de acuerdo con información oficial.

