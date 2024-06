. Pero, a veces, cuando llegan los nuevos Gobiernos, llevan a cabo políticas de ajuste y esas sí tienen un impacto, especialmente si se trata de la economía estadounidense, que [tiene repercusiones] en el mundo", comentó en conferencia.Sobre las acciones para proteger la economía de México, López Obrador destacó que, al finalizar su Gobierno, dejará una deuda externa pública menor a la de sus antecesores, los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). "Dejaremos finanzas públicas sanas. Eso es importantísimo para no andar pidiendo prestado, recurriendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) o al Banco Mundial, para que nos pongan condiciones. Se equivocaron, y ojalá lo reconozcan, [las naciones] que se precipitaron en la pandemia [de COVID-19] y se les hizo fácil, bajo el mismo modelo, contratar deuda. Nosotros no lo hicimos y, por eso, no tenemos endeudamiento excesivo", precisó.Anteriormente, el presidente mexicano ha criticado al FMI, dirigido por Kristalina Georgieva, por sus señalamientos sobre las políticas económicas en el territorio mexicano. Por ejemplo, el 19 de junio de 2024, rechazó las recomendaciones del organismo internacional sobre cómo incentivar el crecimiento de la nación latinoamericana."Nosotros tenemos relaciones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pero nuestra política económica es autónoma, es definida por nosotros. Les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país (...). Preferimos actuar con autonomía y respetarnos", aseveró en conferencia de prensa.)" config="eyJtb2RlIjoiY29tcGxldGUiLCJtb2RlbCI6ImdwdC0zLjUtdHVyYm8taW5zdHJ1Y3QiLCJwcm9tcHQiOiJBY3TDumEgY29tbyBjb21tdW5pdHkgbWFuYWdlciBleHBlcnRvLiBSZWRhY3RhIHVuIFRXRUVUIGRlIG5vIG3DoXMgMTQwIGNhcmFjdGVyZXMsIHNpbiBjb21pbGxhcywgaHVtYW5pemFkbywgb3B0aW1pemFkbyBwYXJhIFNFTy4gVXRpbGl6YSBlbCBzaWd1aWVudGUgdGV4dG86XG5bY29udGVudC10ZXh0XSIsInRlc3RTaG9ydENvZGVWYWx1ZXMiOnsiY29udGVudC10ZXh0IjoiXCJOaSBwZXJkw7NuIG5pIG9sdmlkb1wiOiBtYXJjaGFuIGVuIE3DqXhpY28gZW4gaG9tZW5hamUgYSBsYXMgdsOtY3RpbWFzIGRlIGxhIG1hc2FjcmUgZXN0dWRpYW50aWxcbjAzOjA1IEdNVCAwMy4xMC4yMDIzXG5VbmEgbXVqZXIgY29ubWVtb3JhIGVsIDIgZGUgT2N0dWJyZSBkZSAxOTY4IGVuIENpdWRhZCBkZSBNw6l4aWNvICAtIFNwdXRuaWsgTXVuZG8sIDE5MjAsIDAzLjEwLjIwMjNcbsKpIEFQIFBob3RvIC8gRWR1YXJkbyBWZXJkdWdvXG5Tw61ndWVub3MgZW5cbk1pbGVzIGRlIHBlcnNvbmFzIHNhbGllcm9uIGEgbGFzIGNhbGxlcyBkZSBsYSBDaXVkYWQgZGUgTcOpeGljbyBlc3RlIDIgZGUgb2N0dWJyZSBwYXJhIGNvbm1lbW9yYXIgbG9zIDU1IGHDsW9zIGRlbCBNb3ZpbWllbnRvIEVzdHVkaWFudGlsIGRlIDE5NjggeSBwYXJhIHJlY29yZGFyIGEgbGFzIHbDrWN0aW1hcyBkZSBsYSBNYXRhbnphIGRlIFRsYXRlbG9sY28sIHBlcnBldHJhZGEgZW4gbGEgUGxhemEgZGUgbGFzIFRyZXMgQ3VsdHVyYXMgZHVyYW50ZSBlbCBHb2JpZXJubyBkZWwgZXhwcmVzaWRlbnRlIEd1c3Rhdm8gRMOtYXogT3JkYXogeSBxdWUgZGVqw7MsIGFsIG1lbm9zLCAzMDAgcGVyc29uYXMgZmFsbGVjaWRhcy5cbkFsIGdyaXRvIGRlIFwiTmkgcGVyZMOzbiBuaSBvbHZpZG9cIiwgbGEgbWFyY2hhIGNvbWVuesOzIGFscmVkZWRvciBkZSBsYXMgY2luY28gZGUgbGEgdGFyZGUgKGhvcmEgbG9jYWwpIHkgZnVlIGVuY2FiZXphZGEgcG9yIGVsIENvbWl0w6kgNjgsIGdydXBvcyBkZSBlc3R1ZGlhbnRlcywgcGFkcmVzIHkgbWFkcmVzIGRlIGxvcyA0MyBub3JtYWxpc3RhcyBkZSBBeW90emluYXBhIGRlc2FwYXJlY2lkb3MgZW4gMjAxNCB5IG9yZ2FuaXphY2lvbmVzIHNvY2lhbGVzLlxuXG5cblxuXG5cblxuXG5cblxuXG5Mb3MgY29udGluZ2VudGVzIHNhbGllcm9uIGRlIGxhIFBsYXphIGRlIGxhcyBUcmVzIEN1bHR1cmFzLCBlbiBUbGF0ZWxvbGNvIChjZW50cm8gZGUgbGEgY2FwaXRhbCkgeSBzZSBkaXJpZ2llcm9uIGFsIFrDs2NhbG8gZGUgbGEgQ2l1ZGFkIGRlIE3DqXhpY28sIGRvbmRlIGV4aWdpZXJvbiBhIGxhcyBhdXRvcmlkYWRlcyBtZXhpY2FuYXMgZXNjbGFyZWNlciBsYSBkZXNhcGFyaWNpw7NuIGRlIGxvcyBlc3R1ZGlhbnRlcyBkZSBBeW90emluYXBhIHkgYWNhYmFyIGNvbiBsYSBtaWxpdGFyaXphY2nDs24gZGVsIHBhw61zLlxuXCJIaXN0w7NyaWNhbWVudGUsIGVsIEVqw6lyY2l0byBoYSBwYXJ0aWNpcGFkbyBlbiBsb3MgaGVjaG9zIG3DoXMgc2FuZ3JpZW50b3MgZGVsIHBhw61zOiBsYSBHdWVycmEgU3VjaWEsIGVsIGFzZXNpbmF0byBkZSBMdWNpbyBDYWJhw7FhcywgZWwgNjgsIGxhIGRlc2FwYXJpY2nDs24gZGUgbG9zIGVzdHVkaWFudGVzIGRlIGxhIE5vcm1hbCBkZSBBeW90emluYXBhXCIsIGRpamVyb24gbGFzIG1hZHJlcyB5IHBhZHJlcyBkZSBsb3MgasOzdmVuZXMuXG5cblBvciBzdSBwYXJ0ZSwgZWwgQ29taXTDqSA2OCBQcm8gTGliZXJ0YWRlcyBEZW1vY3LDoXRpY2FzLCBpbnRlZ3JhZG8gcG9yIHNvYnJldml2aWVudGVzIGRlIGxhIG1hc2FjcmUgcGVycGV0cmFkYSBwb3IgbWlsaXRhcmVzIGRlbCBCYXRhbGzDs24gT2xpbXBpYSwgY3JpdGljw7MgYWwgR29iaWVybm8gZW5jYWJlemFkbyBwb3IgZWwgcHJlc2lkZW50ZSBBbmRyw6lzIE1hbnVlbCBMw7NwZXogT2JyYWRvciwgYWwgcXVlIGFjdXPDsyBkZSBleGN1bHBhciBhbCBFasOpcmNpdG8gZGUgc3UgcmVzcG9uc2FiaWxpZGFkIGVuIGxvcyBhc2VzaW5hdG9zIGNvbWV0aWRvcyBlbCAyIGRlIG9jdHVicmUgZGUgMTk2OC5cblwiRWwgR29iaWVybm8gc2lndWUgcHJvdGVnaWVuZG8gYWwgRWrDqXJjaXRvIGN1YW5kbyBzZSB0cmF0YSBkZSBpbnZlc3RpZ2FyIGxvcyBjcsOtbWVuZXMgZGUgRXN0YWRvIGVuIHF1ZSBoYSBwYXJ0aWNpcGFkbyB5IGxvIHJlc3BhbGRhIGVuIHN1IG5lZ2F0aXZhIGEgZW50cmVnYXIgdG9kYSBsYSBpbmZvcm1hY2nDs24gcXVlIHRpZW5lIGVuIHN1IHBvZGVyLiBFc28gaGEgc3VjZWRpZG8gY29uIGxvcyBhcmNoaXZvcyBkZWwgMiBkZSBvY3R1YnJlIGRlIDE5NjgsIGFzw60gY29tbyBsb3MgZGVsIDI2IGRlIHNlcHRpZW1icmUgZGUgMjAxNCBkZSBsb3Mgbm9ybWFsaXN0YXMgZGUgQXlvdHppbmFwYVwiLCBhZmlybWFyb24gZW4gdW4gcHJvbnVuY2lhbWllbnRvIGVtaXRpZG8gZW4gbGEgY29ubWVtb3JhY2nDs24uXG5cbkRlIGFjdWVyZG8gY29uIGxhcyBhdXRvcmlkYWRlcyBjYXBpdGFsaW5hcywgbGFzIG1hbmlmZXN0YWNpb25lcyBjdWxtaW5hcm9uIGNvbiBzYWxkbyBibGFuY28uXG5cbkhvcmFzIGFudGVzLCBlbCBwcmVzaWRlbnRlIEzDs3BleiBPYnJhZG9yIGFzZWd1csOzIHF1ZSBoYXkgcGlzdGFzIHBhcmEgYXNlZ3VyYXIgcXVlIGVsIGV4dGludG8gRXN0YWRvIE1heW9yIFByZXNpZGVuY2lhbCBwYXJ0aWNpcMOzIGVuIGxhIG1hdGFuemEgZGUgbG9zIGVzdHVkaWFudGVzIGVsIDIgZGUgb2N0dWJyZSBkZSAxOTY4IGVuIGxhIGNhcGl0YWwgZGVsIHBhw61zLlxuRWwgZXhwcmVzaWRlbnRlIG1leGljYW5vIEx1aXMgRWNoZXZlcnLDrWEuIC0gU3B1dG5payBNdW5kbywgMTkyMCwgMTcuMDEuMjAyMlxuQW3DqXJpY2EgTGF0aW5hXG4xMDAgYcOxb3MgZGUgTHVpcyBFY2hldmVycsOtYTogZWwgaG9tYnJlIGRldHLDoXMgZGUgbGFzIHBlb3JlcyBtYXRhbnphcyBlc3R1ZGlhbnRpbGVzIGVuIE3DqXhpY29cbjE3IGRlIGVuZXJvIDIwMjIsIDIwOjI4IEdNVFxuQWwgaGFjZXIgcmVmZXJlbmNpYSBhbCBoZWNobyBxdWUsIGRlIGFjdWVyZG8gY29uIGxhIENvbWlzacOzbiBOYWNpb25hbCBkZSBEZXJlY2hvcyBIdW1hbm9zIChDTkRIKSwgZGVqw7MgYWwgbWVub3MgMzAwIHBlcnNvbmFzIGZhbGxlY2lkYXMsIGVsIG1hbmRhdGFyaW8gc2XDsWFsw7MgcXVlIGVsIMOzcmdhbm8gdMOpY25pY28gbWlsaXRhciwgcXVlIGhhc3RhIDIwMTggc2UgZW5jYXJnYWJhIGRlIGxhIHNlZ3VyaWRhZCBkZSBsb3MgamVmZXMgZGUgRXN0YWRvIGRlbCBwYcOtcyBsYXRpbm9hbWVyaWNhbm8sIGZvcm3DsyBwYXJ0ZSBkZSBlc3RlIGNydWVudG8gaGVjaG8uXG5cIkhheSBlbGVtZW50b3MgcGFyYSBzb3N0ZW5lciBxdWUgZW4gbGEgcmVwcmVzacOzbiBkZWwgMiBkZSBvY3R1YnJlIGRlbCAnNjgsIHF1aWVuZXMgcGFydGljaXBhcm9uIGRlIG1hbmVyYSBkaXJlY3RhIGZ1ZXJvbiBtaWVtYnJvcyBkZWwgRXN0YWRvIE1heW9yIFByZXNpZGVuY2lhbFwiLCByZWxhdMOzIEzDs3BleiBPYnJhZG9yIGVuIHN1IGNvbmZlcmVuY2lhIGRlIHByZW5zYSBtYXR1dGluYS5cblxuTMOzcGV6IE9icmFkb3IgYWdyZWfDsyBxdWUgZXN0byBlcyBjb24gYmFzZSBlbiB0ZXN0aW1vbmlvcyBkZSBwZXJzb25hamVzIGRlIGxhIMOpcG9jYS4gUmVjb3Jkw7MgdW5hIGNoYXJsYSBjb24gZWwgZnVuZGFkb3IgZGVsIFBhcnRpZG8gZGUgbGEgUmV2b2x1Y2nDs24gRGVtb2Nyw6F0aWNhIChQUkQpIHkgZXhqZWZlIGRlIEdvYmllcm5vIGRlbCBlbnRvbmNlcyBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsIEN1YXVodMOpbW9jIEPDoXJkZW5hcywgcXVpZW4gbGUgbmFycsOzIGxhIGNoYXJsYSBxdWUgdHV2byBzdSBwYWRyZSwgZWwgZXhwcmVzaWRlbnRlIEzDoXphcm8gQ8OhcmRlbmFzICgxOTM0LTE5NDApIGNvbiBlbCBleGdlbmVyYWwgTWFyY2VsaW5vIEdhcmPDrWEgQmFycmFnw6FuLCBxdWllbiBmdWUgc2VjcmV0YXJpbyBkZSBsYSBEZWZlbnNhIE5hY2lvbmFsIChTZWRlbmEpIGR1cmFudGUgZWwgbWFuZGF0byBkZSBHdXN0YXZvIETDrWF6IE9yZGF6ICgxOTY0LTE5NzApIHkgZnVlIGFidWVsbyBkZWwgZXhzZWNyZXRhcmlvIGRlIFNlZ3VyaWRhZCBDaXVkYWRhbmEgZGUgbGEgQ2l1ZGFkIGRlIE3DqXhpY28sIE9tYXIgR2FyY8OtYSBIYXJmdWNoIOKAlHF1ZSBob3kgYXNwaXJhIGEgbGEgY2FuZGlkYXR1cmEgZGVsIGdvYmllcm5vIGRlIGxhIG1ldHLDs3BvbGkgcG9yIE1vcmVuYSwgZWwgcGFydGlkbyBlbiBlbCBwb2Rlci5cblwiRWwgZ2VuZXJhbCBDw6FyZGVuYXMgbGUgY29udMOzIGFsIGluZ2VuaWVybyBkZSBxdWUgaGFiw61hIGlkbyBhIGRlY2lybGUgR2FyY8OtYSBCYXJyYWfDoW4sIGxsb3JhbmRvLCBkZSBxdWUgZW4gZWwgNjggaGFiw61hIHBhcnRpY2lwYWRvIGVsIEVzdGFkbyBNYXlvciwgeSBxdWUgbGEgY3VscGEgc2UgbGEgaGFiw61hbiBjYXJnYWRvIGFsIEVqw6lyY2l0b1wiLCBleHB1c28uXG5Qb3N0ZXJpb3JtZW50ZSwgZWwgcHJlc2lkZW50ZSBkZSBNw6l4aWNvIGNvbWVudMOzIHF1ZSwgY29uIGVsIHRpZW1wbywgZXNhIGFncnVwYWNpw7NuIGZ1ZSB0b21hbmRvIG1heW9yIHBvZGVyIHkgcHJpdmlsZWdpb3MgZGVudHJvIGRlbCBFasOpcmNpdG8sIGxvIHF1ZSBzZSBjb252aXJ0acOzIGVuIHVuYSBkZSBsYXMgcmF6b25lcyBwb3IgbGFzIHF1ZSBkZWNpZGnDsyBkaXNvbHZlciBlc3RlIHByb3llY3RvIGFsIGxsZWdhciBhbCBwb2RlciBhIGZpbmFsZXMgZGUgMjAxOC5cblxuUHJvdGVzdGFuIGNvbnRyYSBsYSBtaWxpdGFyaXphY2nDs25cbkpvZWwgT3J0ZWdhLCBzb2JyZXZpdmllbnRlIGRlIGxhIG1hc2FjcmUgaGFjZSBtw6FzIGRlIGNpbmNvIGTDqWNhZGFzLCBkaWpvIHbDrWEgdGVsZWbDs25pY2EgYSBTcHV0bmlrIGRlc2RlIGxhIG1hbmlmZXN0YWNpw7NuIHF1ZSBcImVsIHByZXNpZGVudGUgTMOzcGV6IE9icmFkb3IgaGEgdnVlbHRvIGEgZGVmZW5kZXIgeSBkZWNsYXJhciBpbm9jZW50ZSBhbCBFasOpcmNpdG8gcG9yIGxhIG1hc2FjcmUgZGUgVGxhdGVsb2xjb1wiLlxuXG5SZWNvcmTDsyBxdWUgbGEgcHJpbWVyYSB2ZXogcXVlIGVsIG1hbmRhdGFyaW8gaGl6byB1bmEgZGVjbGFyYWNpw7NuIHNpbWlsYXIgZnVlIHVub3MgZMOtYXMgYW50ZXMgZGVsIDIgZGUgb2N0dWJyZSBkZSAyMDE4LCBkZXNwdcOpcyBkZSBnYW5hciBsYXMgZWxlY2Npb25lcyBwcmVzaWRlbmNpYWxlcywgY3VhbmRvIGRpam8gcXVlIFwiZWwgRWrDqXJjaXRvIGVzIHB1ZWJsbyB1bmlmb3JtYWRvXCIuXG5cIkVzYSBtaXNtYSBjb25kdWN0YSB0aWVuZSBhbnRlIGxvcyBtaWxpdGFyZXMgcXVlIGFjdHVhcm9uIGVuIGNvbXBsaWNpZGFkIGNvbiBsYXMgYmFuZGFzIGRlbCBuYXJjb3Ryw6FmaWNvIHkgbG9zIHBvZGVyZXMgbG9jYWxlcyBlbiBlbCBjYXNvIGRlIGxvcyBlc3R1ZGlhbnRlcyBub3JtYWxpc3RhcyBkZSBBeW90emluYXBhXCIsIHByb3NpZ3Vpw7MgZWwgdGVzdGlnbyBkZSBhcXVlbGxvcyBoZWNob3MuXG5TZcOxYWzDsyBxdWUgbG9zIGV4cGVydG9zIGRlbCBHcnVwbyBJbnRlcmRpc2NpcGxpbmFyaW8gZGUgRXhwZXJ0b3MgSW5kZXBlbmRpZW50ZXMgc2UgcmV0aXJhcm9uIGRlIE3DqXhpY28gcG9ycXVlIGxvcyBtaWxpdGFyZXMgc2UgbmVnYXJvbiBhIGVudHJlZ2FyIGxvcyBkb2N1bWVudG9zIHF1ZSBsb3MgaW52b2x1Y3JhbiBlbiBlc2EgbWFzYWNyZS5cblxuXCJFc3RlIGVzIHVuIEdvYmllcm5vIGVudHJlZ2FkbyBhbCBFasOpcmNpdG8sIHBvc3RyYWRvIGFudGUgZ3J1cG9zIGRlIG5hcmNvdHJhZmljYW50ZXNcIiwgYWZpcm3DsyBlbCBleGRpcmlnZW50ZSBkZWwgUGFydGlkbyBDb211bmlzdGEgTWV4aWNhbm8uIn19"]