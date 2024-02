Cuestiona Viri Ríos publicación de ProPublica sobre López Obrador y el narcotráfico

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La reciente publicación de ProPublica, en la que se sugiere que la campaña del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habría recibido millones de dólares de narcotraficantes, ha generado una ola de críticas y controversias. Entre las voces más destacadas en el debate se encuentra la de la escritora y columnista Viri Ríos, quien a través de su cuenta de X @Viri_Rios, ha emitido un juicio severo contra la metodología y las implicaciones políticas detrás de este reportaje.

Ríos sostiene que ProPublica, reconocida por sus profundas investigaciones periodísticas, ha fallado en mantener su estándar de calidad y objetividad en este caso particular. Según la columnista, el artículo se basa en informaciones proporcionadas por informantes de la DEA, cuyas credenciales y fiabilidad han sido cuestionadas, incluso por la propia narrativa del reportaje. La crítica central de Ríos radica en que dicha publicación podría estar, quizás inadvertidamente, alimentando la retórica de “fuerza e intervención” que caracterizó a la administración Trump hacia México.

Este enfoque, argumenta Ríos, ignora las complejidades de la lucha contra el narcotráfico en México y simplifica irresponsablemente la problemática a una cuestión de fuerza militar o policial. La columnista enfatiza que esta perspectiva no solo es reduccionista, sino que también es peligrosa, ya que podría influir en la política exterior estadounidense hacia México, especialmente en tiempos de elecciones en Estados Unidos, donde la dureza contra el narcotráfico se convierte en un tema electoral.

Propublica ha hecho grandes e importantes reportajes de investigación antes. El que publica en esta ocasión sobre México, no es uno de ellos.

Además, Ríos advierte sobre el riesgo de que este tipo de reportajes, al carecer de una base sólida y depender de fuentes cuestionables, encuentre eco en un México polarizado y en periodo electoral. La aceptación acrítica de estas narrativas, sugiere, solo sirve para profundizar la división y la desinformación entre la población.

De esta forma, Viri Ríos llama a una reflexión crítica sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y los periodistas en la construcción de narrativas sobre temas tan sensibles y complejos como el narcotráfico y la política. Su crítica a ProPublica no solo cuestiona la validez de un reportaje específico, sino que invita a un debate más amplio sobre la ética periodística y el impacto de la información en las relaciones internacionales y la política interna.

