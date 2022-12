Corre México riesgo de perder grandes inversiones: Beatriz Paredes

Falta de política que apoye a empresarios y pymes es el factor principal, según la senadora Beatriz Paredes ante el Consejo Empresarial Mexicano.



Ciudad de México (ADN/Agencias) – México corre el grave riesgo de perder importantes montos de inversión internacionales ante la ausencia de una política económica, industrial y comercial que apoye la actividad empresarial del país, en especial la que desarrollan las micro, pequeñas y medianas empresas.

Ante el incremento en el retorno de inversiones de Asia hacia Norteamérica, el mercado natural de dichos capitales es México, lo que podría no suceder ante una visión apoca del actual gobierno, mismo que ve como “deleznable” la vinculación de las universidades con el sector productivo y no tiene la intención de modificar su política educativa en favor del fortalecimiento de las cadenas productivas y el desarrollo de clusters especializados.

Beatriz Paredes Rangel, senadora de la república, manifestó que por ello urge el replanteamiento de la actual estrategia económica, que ésta tiene en el abandono a las pequeñas y medianas empresas, lo cual, agregó, “deberá ser labor de los empresarios y de la sociedad ya que el actual gobierno no lo va a hacer”.

En el marco de su conferencia Las MyPymes y sus Organizaciones Empresariales ¿Cómo Retomar el Rumbo del Crecimiento?, convocada por el Consejo Empresarial Mexicano y la Academia Fiscal Mexicana, la legisladora manifestó que esta política económica hacia las pymes debe incluir una estrategia clara de financiamiento con base en la recuperación de una entidad pública que canalice créditos al empresariado.

De igual manera es necesario que esta política de financiamiento promueva la conformación de clusters de pequeñas y medianas empresas, con el fin de robustecer las cadenas productivas y que se integren a la exportación.

“Resulta increíble que no podamos apoyar a las pymes y a las cámaras empresariales de México, por lo que es importante que los hombres de negocios hagan un esfuerzo diplomático para que las organizaciones industriales y comerciales fomenten un reordenamiento empresarial en América del Norte, ya que si no lo hacen la sociedad y los empresarios, no lo hará este gobierno”.