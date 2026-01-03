Condena México intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

Publicidad - LB2 -

La Cancillería calificó las acciones como una violación a la Carta de la ONU y llamó a privilegiar el diálogo para preservar la paz regional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México condenó y rechazó de manera enérgica la intervención militar ejecutada unilateralmente por fuerzas armadas de Estados Unidos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, al considerar que dichas acciones constituyen una violación directa al artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que México mantiene una vocación pacifista y una política exterior basada en el respeto al derecho internacional, por lo que hizo un llamado urgente a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.

La Cancillería subrayó que América Latina y el Caribe han sido construidos como una zona de paz, sustentada en el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la proscripción del uso o amenaza de la fuerza, advirtiendo que cualquier acción militar pone en riesgo la estabilidad regional.

El Gobierno mexicano reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver diferencias internacionales, y manifestó su disposición para apoyar esfuerzos de mediación, facilitación o acompañamiento que contribuyan a preservar la paz y evitar una escalada del conflicto.

Asimismo, instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar de manera inmediata para promover la desescalada de tensiones, facilitar el diálogo entre las partes y generar condiciones para una solución pacífica y sostenible conforme al derecho internacional.

En el mismo pronunciamiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de México en Venezuela se mantiene en comunicación permanente con las personas mexicanas residentes en ese país, a fin de brindarles asistencia consular y orientación ante la situación de seguridad.

Finalmente, el Gobierno de México recomendó a las y los connacionales mantenerse atentos a la información oficial y utilizar los canales de emergencia consulares, reiterando su compromiso con la protección de las personas mexicanas en el exterior ante escenarios de riesgo internacional.

