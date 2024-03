Claudia Sheinbaum va por un gobierno cercano a los mexicanos

Publicidad - LB2 -

Puerto Escondido, Oaxaca .- Estar cerca del pueblo y no desde una “torre de cristal” es un principio fundamental de la Cuarta Transformación, para el siguiente piso de la 4T, así lo aseguró la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, desde Puerto Escondido, resaltó el acceso a los derechos, la democracia y la justicia como ejes principales de su Proyecto de Nación.

“Como profesionistas, como científicos, siempre debemos estar cerca del pueblo, no vivimos allá en una torre de cristal y siempre lo he dicho, a mí mi educación me la pagó el pueblo de México y hay que regresar al pueblo de México lo que nos dio, por eso queremos educación, salud, vivienda, bienestar, más democracia y más justicia”,expresó.

Claudia Sheinbaum fue recibida con música de la Banda Sinfónica de Tlaxiaco “Basit”, en representación de los pueblos originarios de Oaxaca, a quienes refrendó su compromiso por resarcir los derechos que les fueron negados durante el neoliberalismo y por ello destacó la importancia de impulsar el Plan C, para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

“El primero punto del Plan C es el reconocimiento a los pueblos originarios como sujetos de derecho, con planes de justicia, que resarce lo que históricamente se les quitó”, recordó.

También anunció que continuará con proyectos de infraestructura como son los caminos artesanales y los caminos saca cosechas para dar mayor conectividad a las comunidades de la zona.

“Vamos a continuar con los caminos artesanales, ya casi están todos los caminos artesanales a las cabeceras municipales, pero ahora vamos a ir hacia las Agencias para que haya más caminos. Otro tipo de caminos son los caminos saca cosechas en muchos lugares que son necesarios; caminos rurales que también son necesarios el mantenimiento y rehabilitación de los caminos”, agregó.

También anunció dos proyectos carreteros como el que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador de Oaxaca a Puerto Escondido, pero que van a conectar a la ciudad de Oaxaca con Tuxtepec y otro sobre la costa para conectar con el estado de Veracruz.

“Vamos a hacer dos carreteras nuevas como la que hizo el Presidente de Oaxaca para acá, una de Oaxaca a Tuxtepec para que pueda estar comunicado desde Veracruz hasta Puerto Escondido, y la otra es por la costa, vamos a hacer bien la carretera para que sea continua, con suficientes carriles, desde Salina Cruz hasta Cuajinicuilapa y de ahí a Zihuatanejo”, informó.

Destacó que la continuidad de la Cuarta Transformación significa conservar los programas sociales que hoy benefician a los adultos mayores y las becas a estudiantes de preparatoria, sin condicionarlos a cambio de beneficios como lo hacía la oposición.

Además, anunció nuevos programas sociales como el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad y becas para niñas y niños de preescolar a secundaria que estudien en escuelas públicas, como parte del acceso a la educación y otros derechos como la salud, vivienda, democracia y justicia para el bienestar del pueblo de México.

“Nuestro movimiento ha luchado por años por el bienestar del pueblo, por la democracia, por la justicia, y no queremos que haya regresiones, que haya corrupción, que haya privilegios y vamos a gobernar con los principios de nuestro movimiento”, concluyó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgados, exhibió que la oposición representa la corrupción y privilegios, mientras que la Cuarta Transformación significa prosperidad y progreso como ocurrió en Puerto Escondido con la construcción de la nueva carretera.

“Por eso el pueblo de México debe decidir este 2 de junio por una mujer honesta, valiente, de izquierda y que, además, fue electa por el pueblo de México para darle continuidad a esta histórica transformación, la doctora Claudia Sheinbaum”, invitó.

Al evento también acudieron las candidatas y candidatos al Senado, Luisa Cortes García, Laura Estrada Mauro, Benjamín Robles Montoya y Antonino Morales Toledo; la candidata a diputada federal, Damaris Domínguez; Juan Hugo de la Rosa, Coordinador de la Tercera Circunscripción; Benjamín Viveros Montalvo, presidente del Comité Estatal de Morena; y José Estefan, presidente Estatal.

