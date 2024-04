Claudia Sheinbaum reitera que la 4T continuará la atracción de inversiones en Yucatán

Publicidad - LB2 -

Claudia Sheinbaum invitó al sector empresarial de Yucatán a pensar en la inversión no solo en términos del PIB y la Inversión Extranjera Directa, sino como un canal para generar prosperidad compartida para todos los mexicanos

Mérida, Yucatán .- Atraer nuevas inversiones para México, pero que estas sean ordenadas y que tengan como objetivo traer bienestar a los mexicanos y mexicanas, seguirá siendo prioridad de la Cuarta Transformación, así lo destacó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) ante el sector empresarial de Yucatán.

’’Esta idea de que Morena está en contra de la inversión, que está en contra de la iniciativa privada es falsa, nosotros queremos que haya inversión en el país, nada más hay que ordenarla y permitir que al mismo tiempo haya bienestar para el pueblo de México (…) Con nosotros le va a ir bien a Yucatán’’, manifestó.

- Publicidad - HP1

Durante el diálogo con empresarios y empresarias de la península, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que hoy México cuenta con un potencial enorme de crecimiento gracias al nearshoring; sin embargo, destacó la importancia de lograr que las inversiones que lleguen al país estén vinculadas con el acceso a los derechos, como es la vivienda, la salud, la educación pública, entre otros, así como el cuidado al medio ambiente.

’’Tenemos un enorme potencial en nuestro país con el llamado nearshoring, ¿qué necesitamos para potenciar esa inversión? Uno, que haya facilidad para la inversión; dos, que haya certeza en términos energéticos y de otras acciones principalmente de infraestructura. Debemos garantizar que esa inversión tenga dos apellidos: bienestar y sustentabilidad, porque no solo se trata de la inversión per se, necesitamos una inversión que tenga salarios justos, que vaya acompañado de vivienda, que vaya acompañado de escuelas, que vaya acompañado de infraestructura y que al mismo tiempo el impacto ambiental esté mitigado a través de distintos mecanismos’’, puntualizó.

Al respecto, la candidata de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Presidencia de la República presentó su ‘’Planeación de la Inversión’’, la cual consiste en garantizar que las inversiones que lleguen al país se realicen pensadas en la inclusión; la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y teniendo siempre como eje las vocaciones productivas de cada región del país.

’’Para que nuestro país se desarrolle, tenemos siempre que pensar en la disminución de desigualdades, no solamente los grandes indicadores económicos, Producto Interno Bruto, Inversión Extranjera Directa, sino también cómo esos recursos ayudan a disminuir la pobreza, las desigualdades y generar un crecimiento compartido, una prosperidad compartida’’, aseveró.

Al respecto, con la finalidad de apoyar a la atracción de inversiones y de continuar con la disminución de las desigualdades Claudia Sheinbaum expuso algunos puntos de su Proyecto de Nación, en los que se consideran la creación de al menos 100 parques industriales, la implementación de un Plan Nacional Hídrico; el impulso a la transición energética; construcción de más de un millón de acciones de vivienda; garantizar la soberanía alimentaria, entre otras acciones, como el apoyo a la creación del mejor sistema de educación pública con más preparatorias y universidades.

’’Nosotros no debemos tener a la preparatoria o a la educación media superior separada de la educación básica, necesitamos que tenga una continuidad (..) Y que esa educación media superior esté vinculada con las potencialidades de desarrollo productivo que tenemos en nuestro país, con educación dual y al mismo tiempo otro tipo de preparatorias que nos permitan que los jóvenes puedan seguir estudiando la universidad’’, agregó.

Asimismo, Claudia Sheinbaum expuso que durante su gobierno se respetará la autonomía del Banco de México; no habrá aumentos en las tarifas de luz, gas y gasolina; habrá un equilibrio razonable entre la deuda y el PIB; se buscará la simplificación y digitalización de procesos del Servicio de Administración Tributaria (SAT); no se condonarán impuestos; se crearán un programa de regularización fiscal, se reforzará la eficiencia, control y recaudación en aduana, pero en particular se continuará elevando el salario mínimo.

‘’Tenemos que seguir incrementado el salario mínimo si queremos seguir disminuyendo la pobreza (…) Si logramos a lo largo del sexenio subir el salario mínimo para que represente 2.5 canastas básicas mensuales, esto no representa un impacto en la inflación y permite seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas’’, destacó.

Ante el sector empresarial de Yucatán, Claudia Sheinbaum compartió algunos de los logros conseguidos en su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los cuales permitieron crear una ciudad menos endeudada, siendo la única entidad sin ninguna observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Expuso que en su gobierno en la capital se obtuvieron resultados como la reducción del 58 por ciento de los delitos de alto impacto; la atracción de nuevas inversiones, la reducción de la pobreza; la simplificación de trámites, entre otras acciones que otorgaron más de 80 reconocimientos nacionales e internacionales a su administración como Jefa de Gobierno.

Por su parte, Joaquín ‘’Huacho’’ Díaz Mena, candidato de la 4T a la Gubernatura de Yucatán, hizo un resumen de algunas de sus propuestas para transformar al estado, pero en particular para establecer una relación de estrecha coordinación con el sector empresarial yucateco, a quienes destacó como punto clave para lograr los cambios que necesita todo México de la mano de Claudia Sheinbaum.

’’Gracias a ustedes señores empresarios por ejercer la auténtica gobernanza que requiere la participación de ustedes en el desarrollo de nuestro estado, sigan dando ejemplo de lo que es construir nuestro propio presente y nuestro propio futuro’’, puntualizó.

Al respecto, Levy Abraham Macari, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Yucatán, también destacó la importancia de seguir manteniendo durante el siguiente sexenio, una buena relación entre el gobierno federal y los empresarios del estado, quienes aseguró siempre serán parte de la creación de políticas que ayuden a los mexicanos y mexicanas.

’’Estamos interesados en coadyuvar en la generación de políticas públicas en los diferentes sectores representados por todos los Presidentes aquí presentes (…) Yucatán es un ejemplo de cuando se quiere, se puede mantener una relación colaborativa e institucional entre gobiernos’’, comentó.

Al encuentro empresarial también asistieron Rommel Pacheco, candidato de la 4T a la Presidencia Municipal de Mérida; Alejandro Gomori Martínez, Presidente de CANACINTRA; Emilio Blanco del Villar, Presidente de la COPARMEX; Sergei López Cantón, Presidente de CANADEVII; Luis Quijano Axle, Presidente la ASOFOM, así como más de 200 representantes de diferentes cámaras y organismos empresariales como CANAIVES, CANIETI, CANAINMA, CANAPAR, CIRT, INDEX, CANIRAC, AMMEJUC, AAPROTUI y la AAAYAC.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.