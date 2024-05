Claudia Sheinbaum plantea sustitución del fiscal para traer seguridad a Guanajuato

Publicidad - LB2 -

“Aquí en Guanajuato lo que ha pasado es que no hay alternativa para los jóvenes, se les abandonó”, acusó.

San Francisco del Rincón, Guanajuato .- Cambiar al Fiscal del Estado, trabajar de manera coordinada con la federación y atender a los jóvenes que fueron abandonados en Guanajuato, son parte de las estrategias que planteó la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para traer la paz y justicia social a este estado el cual aseguró fue abandonado los últimos 30 años por los gobiernos panistas.

“¿Cómo se va a atender la inseguridad si se fomenta la separación entre el gobierno federal y el gobierno estatal? Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que poner una parte el gobierno de Guanajuato, cambiar ese Fiscal aquí en Guanajuato, que es parte de lo que no permite que se avance en la seguridad; también cambiar al Poder Judicial, pero sobre todo, trabajar coordinados”, aseveró.

Precisó que no se trata de mano dura, sino de garantizar justicia social y para ello es necesario brindar atención a las causas, con alternativas para los jóvenes que fueron abandonados en Guanajuato.

“Aquí en Guanajuato, ¿qué es lo que ha pasado? Ni hay alternativas a los jóvenes, se les abandonó, no solo no hay educación, no hay cultura, no hay deporte, no hay empleo o hay empleo mal pagado, sino que además, se les orienta a las adicciones. Guanajuato es de los estados con mayor número de jóvenes en adicciones”, expuso.

Agregó que otro de los ejes es combatir la impunidad, que se logrará con el Plan C, el cual contempla reformar al Poder Judicial para que garantice una verdadera impartición de justicia.

“No es un asunto de mano dura, es un asunto de justicia, justicia social y que el sistema justicia en nuestro país funcione para que quien comete un delito sea sancionado conforme exige la ley, por eso Plan C”, puntualizó.

Manifestó que los derechos laborales son otros de los temas que hay que corregir en Guanajuato, pues hoy en día los trabajadores en esta entidad no ganan el salario mínimo, a pesar de que es un derecho establecido en la ley.

“Vamos a llegar al gobierno de la República y garantizar que aquí en Guanajuato se cumpla el salario mínimo, no está bien que se pague menos del salario mínimo; en las empresas, en las maquilas, tiene que pagarse el salario mínimo y además cada año va a haber aumento al salario mínimo y ese aumento va a estar por encima de la inflación y eso va a estar grabado en la Constitución para que nunca más haya salarios de hambre en nuestro país”, advirtió.

Por su parte, Alma Alcaraz Hernández, candidata a la gubernatura de Guanajuato, destacó la experiencia de Claudia Sheinbaum y aseguró que, de llegar a la gubernatura, es la única que puede garantizar un trabajo coordinado con la federación.

“Soy la única que puede garantizar tener un trabajo coordinado, en equipo y de la mano de quien será nuestra próxima Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó.

Finalmente, Virginia Fonseca, candidata al Senado calificó de histórica la oportunidad que hay en Guanajuato para que llegue la Cuarta Transformación, de la mano de dos mujeres de izquierda y transformadoras como son Alma Alcaraz y Claudia Sheinbaum.

“Tenemos una oportunidad histórica en Guanajuato, una oportunidad que se nos ha negado por más de 30 años y hoy la tenemos; tenemos la oportunidad de transformar Guanajuato, pero que llegue la transformación a Guanajuato de la mano de una mujer, una mujer de izquierda (…) Vamos a hacer que Alma sea la próxima gobernadora y que Claudia sea la primera Presidenta de México para que sea una realidad la transformación en todo Guanajuato”, concluyó.

Al evento también acudieron la candidata y los candidatos al Senado Ricardo Sheffield Padilla, Martha Lucia Micher y Pedro David Ortega; Guadalupe Hernández León, candidata a la Diputación Federal del Distrito 7; Juan Gerardo Morales Pérez, candidato a presidente municipal; Antares Vázquez, enlace de la Coordinación Nacional en Guanajuato; Néstor Núñez López, coordinador de la Segunda Circunscripción; Fernando Castro Trenti, delegado estatal; Adriana Guzmán, presidenta de Morena Guanajuato; Sergio Contreras, secretario general del PVEM en Guanajuato; y Alejandro Tirado, comisionado del PT.

