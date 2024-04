Claudia Sheinbaum firma acuerdo por la soberanía alimentaria

Publicidad - LB2 -

“Sin maíz no hay país y no va a entrar el maíz transgénico a nuestro país”, se comprometió.

Chinameca, Morelos .- Continuar con un gobierno que vele por mejores condiciones para las y los trabajadores del campo, fue el compromiso de la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras firmar el Acuerdo por la Soberanía Alimentaria con campesinos de todo el país que se reunieron en Chinameca, Morelos.

“Mi compromiso con ustedes es seguir trabajando para seguir haciendo un México en donde la soberanía alimentaria tome en cuenta a los campesinos y las campesinas, que sigamos con justicia agraria, que sigamos trabajando para hacer de México un país donde no haya pobreza, no haya desigualdades, un país en donde se tome en cuenta siempre al más humilde y un gobierno que mire siempre a su pueblo, que no se olvide porque venimos desde hace muchos años luchando con el movimiento y el compromiso es que llevamos por el corazón, en el pensamiento, en la historia los principios de nuestro movimiento: nosotros no mentimos, no robamos y nosotros no vamos a traicionar al pueblo de México”, aseveró.

En el marco del 105 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, la candidata de la transformación destacó la importancia de las y los campesinos mexicanos en la historia del país y por ello se comprometió a gobernar de la mano con este sector para que “no se queden sin comer, los que nos dan de comer”.

“Voy a llegar al gobierno y vamos a gobernar con ustedes, con los campesinos, con las campesinas, vamos a gobernar con el pueblo de México, porque con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”, expresó.

Destacó que con la firma de este acuerdo se garantiza la continuidad de programas sociales dirigidos al campo, como ‘’Sembrando Vida’’ o la entrega de fertilizantes gratuitos, además de un Plan Nacional Hídrico que ayude a contrarrestar la sequía que ha sufrido el país en los últimos cinco años y proteger al maíz como uno de los alimentos más representativos de nuestro país.

“Sin maíz no hay país y no va a entrar el maíz transgénico a nuestro país porque representa nuestra historia, nuestra cultura y el reconocimiento de esta forma de alimentación de mexicanas y mexicanos”, afirmó.

Agregó que la continuidad de los planes de justicia y reformas para reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho en la Constitución son parte del segundo piso de la transformación.

Explicó también, la importancia de transitar a la agroecología, que sustituya los químicos en la producción y garantice un desarrollo sustentable del campo que cuide al medio ambiente y proteja la biodiversidad.

Por su parte, Margarita González Saravia, candidata de la 4T a la gubernatura de Morelos, recordó a Zapata como un impulsor del campo y afirmó que esa esencia será honrada por Claudia Sheinbaum cuando llegue a la Presidencia de México.

“Zapata no murió, siempre ha vivido en el corazón de los mexicanos, en el corazón de los productores mexicanos, en el corazón de las comunidades indígenas y estamos seguros que nuestra próxima presidenta de México lo honrará fortaleciendo el campo mexicano en favor de los productores”, expuso.

En representación de campesinos y organizaciones, Rosa Hilda Hernández Rivera, confió en que habrá coordinación entre las y los trabajadores del campo durante la continuidad de la Cuarta Transformación.

“Avanzamos con el presidente López Obrador y queremos seguir avanzando con la futura presidenta, Claudia Sheinbaum (…) Una vez con Claudia en la Presidencia de la República trabajaremos juntos organizaciones y gobierno para seguir construyendo el campo que necesitamos”, concluyó.

Firmaron el Acuerdo por la Soberanía Alimentaria, Manuel Manrique Zapata, nieto de Emiliano Zapata; Julio Berdegué, coordinador del Eje de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural de los Diálogos por la Transformación; Florentina Santiago Ruíz, Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas / Consejera Vocera del Municipio Indígenas de Hueyapan – Morelos; Ana Lilia Ramírez González, Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades; Fernando Celis Calleja, Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC); Claudia Serapio Francisco, Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); Álvaro López, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); José Bernardo Magdaleno Velasco, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y Mariza Álvarez Carreón, Asociación Promotora Nacional para el Desarrollo Rural y Urbano (APNDRU).

