Claudia Sheinbaum destaca transparencia en la lucha de los derechos del pueblo de la 4T

‘’Morena es más allá de un partido político, es un sentimiento y un reconocimiento de que el país está cambiando y de que el pueblo de Coahuila y el pueblo de todo México quiere que siga cambiando’’, comentó

Saltillo, Coahuila .- La transparencia es lo que caracteriza a la Cuarta Transformación, contrario a lo que sucede en la oposición en donde la defensa de los privilegios de una minoría son la prioridad, ese fue el mensaje de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) ante medios de comunicación en Saltillo, Coahuila, donde aseguró que en la 4T no se hacen acuerdos a puerta cerrada, prácticas de otros partidos que quedaron expuestas recientemente.

’’Nosotros cuando invitamos a participar, cuando hacemos acuerdos son abiertos, son amplios, son transparentes, no se negocia nada en lo oscurito o puestos de elección en lo oscurito, o notarias o las barbaridades de hasta centros de recaudación. Son acuerdos innombrables que muestran la oscuridad de un grupo de partidos políticos que está al servicio de una minoría. Lo que muestra pues son acuerdos innombrables en lo oscurito, repartiéndose los recursos públicos, a diferencia de lo que nosotros queremos que es ampliar los derechos del pueblo de México; es corrupción, frente a la transformación. Esa es la gran definición el 2 de junio’’, aseveró.

Al respecto, aseguró que en Coahuila hay muchos ejemplos del daño que hacen los acuerdos que se realizan en el neoliberalismo, tal y como es el caso de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).

’’AHMSA es quizá uno de los símbolos de la corrupción más grandes del neoliberalismo, y lo que queremos es sentarnos con ellos a platicar, ellos conocen muy bien la situación en este momento de Altos Hornos, vamos a platicar con ellos y al mismo tiempo atender sus necesidades (…) Por supuesto que quien hizo la corrupción tiene que pagar por ello, pero necesitamos atender a los trabajadores’’, puntualizó.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum también destacó que pese a que en Coahuila la transformación ha logrado restaurar las consecuencias de los malos gobiernos del pasado, la realidad es que aún queda mucho por hacer, como la ampliación de la Carretera 57 que va de Ciudad de México a Piedras negras, así como continuar con el programa ‘’Agua Saludable’’.

’’Coahuila tiene un potencial enorme para la atracción de inversiones, pero tenemos que resolver el problema de infraestructura y particularmente de agua y en el caso del agua no solo es nuevas fuentes de abastecimiento sino también un reordenamiento de lo que se usa en el riego agrícola’’, comentó.

Ante los medios de comunicación locales, celebró que hoy la 4T está más fuerte que nunca, lo que se traduce en que sin importar la guerra sucia impulsada por la oposición, —quienes además buscan refuerzos en partidos de derecha en el extranjero–, el movimiento de transformación tendrá la victoria gracias al apoyo del pueblo de México.

’’Las campañas sucias, la guerra sucia que han promovido desde la oposición, desde el Frente, desde el PRIAN no ha tenido resultados, el pueblo de México está mucho más despierto, entonces esta campaña contra el Presidente, contra mí que pensaron que nos iba a afectar, al contrario, el pueblo de México dijo: ‘Eso no lo queremos , no queremos guerras sucias, campañas de lodo, lo que queremos son propuestas’ y muestra el despertar de la gente’’, puntualizó.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de la fórmula al Senado por Morena, Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana.

