Celebran México y EEUU 200 años de relaciones enfocados en el futuro

En el marco de la celebración del bicentenario de las relaciones México- Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Chris Dodd, Asesor Especial del presidente Biden para las Américas, y funcionarios de ambos países destacaron la fortaleza de los lazos.

Estados Unidos (VOA) –Para conmemorar el bicentenario de las relaciones entre México y Estados Unidos, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden intercambiaron cartas en las que destacaron la importancia de los lazos amistosos entre ambas naciones.

En el comunicado de Biden, el presidente estadounidense resaltó que en los últimos meses se ha profundizado la cooperación y reconoce que la seguridad y prosperidad mutua están entrelazadas y que se pueden alcanzar las aspiraciones comunes cuando se trabaja juntos con base en el respeto.

En respuesta, el presidente López Obrador le envió una carta en la que señala que actualmente la relaciones son inmejorables y destacó el hecho de que Biden no ha ordenado construir ni siquiera un metro de muro en la frontera común.

López Obrador adelantó que en la cumbre de líderes de América del Norte, que se celebrará el 9 y 10 de enero en la capital mexicana, pondrá sobre la mesa asuntos relacionados con las importaciones y un programa para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe.

La carta del presidente Biden fue entregada por Chris Dodd, asesor especial para las Américas, quien encabezó la delegación de funcionarios estadounidenses que se reunieron con el presidente mexicano.

Después del encuentro, el canciller Marcelo Ebrard informó que en la próxima cumbre se buscará avanzar en una Alianza para la Prosperidad.

“Cómo podemos hacer para reducir la pobreza, aumentar el bienestar, porque si no el crecimiento económico no sirve de mucho y entonces se va a plantear en la cumbre, el tema de la alianza, ¿por qué no nos aliamos para la prosperidad, hacer una alianza y un nuevo trato entre los países de América Latina y Estados Unidos?”.

La propuesta, explicó Ebrard, es “que se trate a América latina con respeto, con respeto a su integridad, como aliados y que dejemos atrás muchas experiencias muy negativas que hemos tenido de intervencionismo”.

En las cartas, los presidentes destacaron el hecho de que el bicentenario sea justo un 12 de diciembre cuando en México se celebra el día de la Virgen de Guadalupe.