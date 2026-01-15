Asegura Sheinbaum que reforma electoral preservará autonomía del INE y reducirá costos

Publicidad - LB2 -

La presidenta afirma que se garantizará la representación de minorías y se fortalecerá la democracia participativa

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la iniciativa de reforma electoral, que será presentada a principios de febrero, mantendrá la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), garantizará la representación de las minorías y permitirá reducir el alto costo de los procesos electorales en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta aún se encuentra en elaboración y que busca construirla mediante consensos, con el objetivo de fortalecer la democracia electoral y participativa, así como mejorar los mecanismos de fiscalización de los recursos públicos destinados a elecciones y partidos políticos.

Sheinbaum adelantó que uno de los ejes centrales será modificar el mecanismo de elección de legisladores plurinominales, para que no sean definidos por las cúpulas partidistas, sino mediante esquemas que permitan una mayor participación ciudadana, sin eliminar la representación proporcional.

“Para quienes dicen que no queremos que las minorías estén representadas, eso no va a ocurrir, hay esa garantía”, señaló al rechazar que la iniciativa tenga tintes autoritarios.

La presidenta subrayó que las elecciones en México se encuentran entre las más costosas del mundo, por lo que consideró necesario revisar el gasto destinado a partidos políticos, al INE y a los organismos públicos locales electorales, con el fin de redirigir esos recursos a otras prioridades nacionales.

Asimismo, rechazó los señalamientos de sectores de la oposición y de actores internacionales que acusan al gobierno mexicano de autoritarismo, al afirmar que en el país existe democracia electoral, libertades plenas y respeto a los derechos humanos.

Sheinbaum puntualizó que la reforma no pretende eliminar instituciones o prácticas que han funcionado, sino perfeccionar el sistema electoral, ampliar los mecanismos de consulta ciudadana y fortalecer la participación de los mexicanos en el extranjero en las decisiones públicas.

Finalmente, reiteró que, pese a no haberse presentado aún la iniciativa, ya ha sido objeto de críticas, por lo que insistió en que el debate deberá darse con base en el contenido final de la propuesta, una vez que sea enviada al Congreso de la Unión.

