Anuncia Claudia Sheinbaum equipo de precampaña para la Elección Presidencial

Claudia Sheinbaum presenta su equipo de precampaña para la elección presidencial de 2024, destacando la unidad y el compromiso por la transformación en México.

Ciudad de México (ADN / Staff) – El panorama político en México continúa su curso rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, marcando un nuevo capítulo en la historia política del país. La precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, han anunciado oficialmente el equipo de precampaña que los acompañará en esta jornada electoral.

Este equipo, descrito por Sheinbaum como un símbolo de «unidad por la transformación», es una mezcla de perfiles políticos y estratégicos que buscan llevar a cabo una campaña efectiva y unificada. Entre los nombramientos destacados se encuentran Mario Delgado Carrillo, quien asumirá el rol de coordinador de precampaña; Adán Augusto López Hernández, como coordinador político; y Ricardo Monreal Ávila, en la coordinación de enlace territorial.

Los integrantes del equipo tienen la tarea de organizar y movilizar a la base electoral, formar comités en todas las secciones electorales y tener representantes en todas las casillas del país, elementos cruciales para garantizar una presencia sólida y organizada en todo el territorio nacional. Además, se enfocarán en fortalecer las alianzas con los partidos que conforman la coalición, así como con sectores académicos, culturales y organizaciones sociales y civiles.

Durante la presentación, Claudia Sheinbaum enfatizó la importancia de mantener la unidad dentro del movimiento, resaltando que mientras la oposición muestra signos de división, su equipo representa una fuerza conjunta hacia la transformación del país. Este mensaje resuena con los principios del obradorismo, que se centran en no mentir, no robar y no traicionar, principios que Sheinbaum y su equipo se comprometen a seguir.

El equipo de Sheinbaum también se prepara para enfrentar varios desafíos electorales, incluyendo la presidencia, las gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la mayoría en el Congreso de la Unión. Con un enfoque en la «revolución de las conciencias», el equipo busca no solo ganar en las urnas, sino también influir positivamente en el panorama político y social de México.

El anuncio de este equipo marca un momento crucial en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2024, y es un claro indicador de las estrategias y enfoques que Sheinbaum y su equipo adoptarán en los próximos meses. Con la promesa de no fallar y el compromiso de seguir los principios del obradorismo, este equipo representa una visión unificada y determinada para el futuro de México.