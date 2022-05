El Presidente de México da a conocer la ampliación del programa de fertilizantes gratuitos; convoca a sembrar todo lo posible de granos básicos para enfrentar la inflación en Zapotlanejo, Jalisco.



Zapotlanejo, Jal. (ADN / Martín Orquiz) – Durante el segundo encuentro regional de la campaña nacional de producción para el autoconsumo, realizado en Zapotlanejo, Jalisco, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros recibirán apoyos adicionales para ampliar sus áreas de siembra y producción.

El mandatario se reunión la tarde de ayer con agrónomos, técnicos, extensionistas, promotores, servidores de la nación, integrantes del programa Sembrando Vida, trabajadores forestales, agrarios, ejidales y de rancherías, a quienes convocó a sembrar todo lo posible de granos básicos.

- Publicidad - HP1

Dijo que el Gobierno Federal distribuirá, casa por casa, una historieta para explicar a los productores del campo la importancia de sembrar para hacer frente a la inflación mundial en materia de alimentos.

Además, anunció que se ampliará el programa de fertilizantes gratuitos que opera en entidades como Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Nayarit.

López Obrador mencionó que ya está en marcha la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos y se rehabilita la de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, con el fin de acelerar la producción.

“Estamos ya revisando cómo vamos a apoyar con los fertilizantes, porque también eso se fue a las nubes”, declaró.

Ahora, añadió, se entregan recursos directos a productores a través del programa Producción para el Bienestar y se mantendrá el programa Precios de Garantía para granos básicos y leche, especialmente para evitar el coyotaje.

“Vamos a valorar bien cómo le hacemos para ayudar y que haya un estímulo adicional para aumentar la producción y enfrentar el fenómeno de la inflación, porque la mejor receta es producir. Las naciones no progresan, no salen adelante si no producen”, expresó.

El fenómeno de la inflación, señaló, es mundial y representa un desafío, porque la carestía impacta directamente en el salario y es necesaria la participación de todos, del mismo modo en que se salió adelante de la pandemia.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, detalló que la campaña nacional busca reorientar la actividad productiva del campo hacia el autoconsumo, mediante la siembra de granos básicos como maíz, frijol y trigo, con el fin de ser autosuficientes y no depender de las importaciones.

Acompañaron a López Obrador el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, así como el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; integrantes del gabinete legal y ampliado, además del Presidente Municipal de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez Barragán.