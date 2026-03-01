Afirma Sheinbaum que México abogará siempre por la paz mundial desde Comondú

Publicidad - LB2 -

Presidenta reitera principios constitucionales de política exterior y anuncia programa de recarga de acuíferos en BCS

Comondú, BCS. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México siempre abogará por la paz mundial, al señalar que la política exterior del país se rige por ocho principios establecidos en el artículo 89 de la Constitución, en el contexto de la escalada internacional en Medio Oriente.

Durante un evento de entrega de Programas para el Bienestar en Comondú, la mandataria subrayó que la postura del Gobierno de México se fundamenta en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

“México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia… México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”.

La titular del Ejecutivo recordó que estos principios tienen antecedentes históricos en la política exterior mexicana, desde el constitucionalismo de Venustiano Carranza hasta la Doctrina Estrada, y reiteró que guían la actuación del país frente a cualquier situación internacional.

En el ámbito local, Sheinbaum anunció la puesta en marcha de un programa de recarga de acuíferos en Comondú, con el objetivo de apoyar a productores, agricultores y pescadores de la región. Esta acción se sumará a obras como la construcción de la Presa El Novillo, una planta de tratamiento en Los Cabos, un acueducto de Santa Rosalía a Palo Verde y proyectos de vivienda y salud.

La presidenta destacó que, en el marco de la Cuarta Transformación, 13.5 millones de personas han salido de la pobreza, atribuyendo este resultado al incremento del salario mínimo y a la continuidad y ampliación de los Programas para el Bienestar, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Asimismo, defendió la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso, al señalar que propone que la ciudadanía elija directamente a diputaciones de representación proporcional, reducir el costo de las elecciones y el financiamiento a partidos, así como prohibir el nepotismo y la reelección consecutiva.

La secretaria de Bienestar informó que en Baja California Sur 170 mil personas reciben actualmente apoyos federales, y que para este año se aprobó un billón de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dar continuidad a estos programas.

El gobernador de la entidad, Víctor Manuel Castro Cosío, expresó su respaldo a la presidenta ante el escenario internacional y agradeció la continuidad de obras y apoyos sociales en el estado.