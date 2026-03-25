Advierte Monreal posible exclusión de revocación de mandato en Plan B electoral

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El coordinador de Morena señala que el artículo 35 podría no alcanzar mayoría calificada en el Senado.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que la reforma electoral conocida como Plan B podría aprobarse de manera parcial en el Senado, dejando fuera el artículo relacionado con la revocación de mandato.

Durante una entrevista radiofónica, el legislador explicó que existen dos escenarios legislativos: la aprobación total del paquete de reformas o una aprobación parcial en la que uno de los artículos, particularmente el 35 constitucional, sea modificado o rechazado.

“Las dos hipótesis es una que se aprueben los cuatro artículos… y la segunda hipótesis es que se apruebe de manera parcial”.

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Monreal detalló que el artículo 35, que regula la revocación de mandato, es el punto con mayor controversia, debido a que podría ser reservado por legisladores —particularmente del PT— y votado por separado, lo que abriría la posibilidad de que no alcance la mayoría calificada requerida.

El diputado subrayó que, en caso de no aprobarse este artículo en el Senado, quedaría eliminado del dictamen y no podría ser reincorporado por la Cámara de Diputados, al tratarse de la cámara revisora.

“Si se elimina en el Senado queda eliminado… solamente vamos a discutir lo que apruebe la Cámara de origen”.

Asimismo, explicó que la figura de la revocación de mandato implica un proceso específico que requiere la solicitud de al menos el 3% del padrón electoral, equivalente a millones de ciudadanos que expresen la pérdida de confianza en el Ejecutivo federal.

El legislador también señaló que los tiempos legislativos son limitados, ya que el Congreso deberá resolver no solo la reforma constitucional, sino también las leyes secundarias antes de concluir el periodo ordinario.

El debate sobre la revocación de mandato se mantiene como uno de los ejes centrales del Plan B electoral, en medio de diferencias dentro del bloque oficialista y la oposición en el Congreso de la Unión.