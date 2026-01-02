Adiós regularización de “autos chocolate”. Endurecen orden y reglas para 2026

Publicidad - LB2 -

El decreto publicado en el DOF obliga a importar vehículos bajo reglas del T-MEC y pone fin definitivo al programa iniciado en 2022.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México canceló de manera definitiva el programa de regularización de vehículos usados importados de forma irregular, conocidos como autos “chocolate”, y estableció nuevas reglas para la importación de unidades a partir del 1 de enero de 2026, de acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La medida abroga el acuerdo que permitió desde 2022 la importación definitiva de vehículos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá, y revierte la ampliación que había extendido dicho esquema hasta diciembre de 2026. Con ello, el Ejecutivo federal atiende reclamos de la industria automotriz formal, que señalaba al programa como un factor de competencia desleal, distorsión del mercado y corrupción.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 2.5 millones de vehículos fueron regularizados durante la vigencia del programa, principalmente en entidades fronterizas y del norte del país como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como en otros estados del centro y occidente.

Con el cierre del esquema, la importación de autos usados solo podrá realizarse bajo las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establecen criterios estrictos en cuanto a antigüedad, condiciones físico-mecánicas y requisitos legales para permitir su circulación en territorio nacional.

El decreto elimina beneficios que incluían costos reducidos de importación y entrega de placas, lo que generó inconformidad entre importadores de autos usados que operaban bajo el esquema cancelado. En contraste, representantes del sector automotriz formal señalaron que la regularización masiva afectaba la venta de vehículos nuevos y seminuevos legales.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores sostuvo que no existía justificación para mantener el programa, al considerar que incentivaba el contrabando y debilitaba a la industria nacional. Con esta decisión, el Gobierno federal busca ordenar el mercado automotor, fortalecer la recaudación y cerrar un mecanismo que operó durante casi cuatro años.

El cierre del programa ocurre en un contexto previo a la revisión del T-MEC prevista para 2026, en la que México, Estados Unidos y Canadá evaluarán reglas comerciales, inversión y condiciones de intercambio, incluida la industria automotriz, uno de los sectores estratégicos del tratado.

