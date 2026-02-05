Acusa Lilly Téllez a Adán Augusto de intervenir en sucesión de Chihuahua a favor de Andrea Chávez

Publicidad - LB2 -

La senadora del PAN advierte presunta injerencia política rumbo a la elección de 2027.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, acusó al senador Adán Augusto López Hernández de intervenir en el proceso político de Chihuahua, al señalar que habría pactado su salida de la coordinación de Morena en el Senado a cambio de asegurar la candidatura de Andrea Chávez a la gubernatura en la elección de 2027.

La legisladora sostuvo que las declaraciones recientes de López Hernández, en las que afirmó públicamente que Andrea Chávez será la candidata de Morena en Chihuahua, representan una intromisión indebida y una falta de respeto a la ciudadanía chihuahuense, al anticipar decisiones que, dijo, no corresponden a una sola persona.

“Parece que el acuerdo es que, a cambio de dejar la coordinación del grupo, le van a dar la candidatura para Andrea Chávez para Chihuahua. Y eso es una falta de respeto para los ciudadanos de Chihuahua y para todos los mexicanos”, expresó Téllez.

- Publicidad - HP1

La senadora panista advirtió que este escenario podría implicar el uso de estructuras ilegales para influir en el proceso electoral, al señalar que Adán Augusto López tendría la capacidad de movilizar recursos ilícitos para favorecer a la aspirante morenista, lo que calificó como un riesgo grave para la democracia.

“La amenaza de Adán Augusto López de afirmar que va a ganar Andrea Chávez allá ya nos habla de que él está preparando estructuras ilegales para meter dinero sucio a esa elección. Es muy grave”, afirmó.

Téllez también sostuvo que López Hernández debería rendir cuentas ante las autoridades, no solo por presuntos vínculos con actores criminales, sino por diversas denuncias que, aseguró, se han presentado en su contra y que no han avanzado.

Finalmente, la senadora acusó que existe protección política desde el más alto nivel del Gobierno Federal, lo que, a su juicio, ha permitido que el senador tabasqueño mantenga impunidad pese a los señalamientos públicos, situación que consideró preocupante de cara a los procesos electorales venideros.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.